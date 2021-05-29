Мужчину и 16-летнюю девушку нашли мертвыми в автомобиле в Волгограде

Волгоград, 29 мая. Следователи начали проверку по факту обнаружения в салоне автомобиля умерших людей. Погибшими оказались 31-летний мужчина и 16-летняя девушка. Назначена медэкспертиза.

Трупы обнаружили рабочие базы, расположенной на территории Дзержинского района города. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

По предварительным данным, владельцем машины является погибший мужчина. Родственники рассказали, что он отправился с девушкой в Волгоград в продуктовый магазин еще 24 мая. Следователи обнаружили при осмотре салона документы умерших, деньги, банковские карты. Специалистам предстоит установить причину гибели молодых людей.

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