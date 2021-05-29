Несколько десятков сочинских пляжей получили престижную награду «Голубой флаг»

Сочи, 29 мая. Более 30 пляжей в Сочи получили международный экологический сертификат «Голубой флаг». Решение о присвоении награды принято в Копенгагене.

Всего награду «Голубой флаг» получили 35 российских пляжей. Из них 33 находятся в Сочи. Прибрежные территории оценивались по 30 критериям. Пляжи, получившие награду «Голубой флаг», отличаются чистым берегом, прибрежными водами и качеством инфрастуктуры.

К тому же прибрежные территории проверили на предмет доступности для маломобильных граждан. На пляжах с «Голубым флагом» установлены пандусы, спуски, специальные душевые и раздевалки. Территории, отмеченные такой наградой, расположены в четырех районах Сочи.

Всего в курортном городе летом заработают около 200 пляжей. К тому же запланировано открытие еще 85 таких объектов в Лазаревском районе. По последним данным, в Сочи сейчас функционируют порядка 30 пляжей. Остальные откроются с началом летнего сезона.