Мать и маленькая дочь погибли в аварии с двумя грузовиками в Удмуртии

Ижевск, 29 мая. Сотрудники ГИБДД Удмуртии устанавливают обстоятельства смертельной аварии, зафиксированной недалеко от города. Жертвами стали два человека.

Известно, что авария произошла с участием легкового авто Lada Granta и двух грузовиков. За рулем первой машины сидела 28-летняя девушка, в салоне также была ее трехлетняя дочь. Они получили тяжелые травмы и скончались до приезда медиков. На месте работают автоинспекторы и эксперты для восстановления картины ДТП и выяснения виновника.

В тульской области произошла смертельная авария с участием фуры. В грузовик врезалась иномарка, ее водитель погиб, сообщал ФАН.