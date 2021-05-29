Гарик Харламов объяснил крепкий брак Воли и Утяшевой

Москва, 29 мая. Известный российский комик Гарик Харламов в эфире передачи Comedy Club на канале ТНТ пошутил об отношениях своего коллеги Павла Воли с его супругой Ляйсан Утяшевой.

Гостьей программы стала баскетболистка Мария Вадеева. Она рассказала, что в течение сезона играет в России и в США. Павел Воля удивился, почему спортсменка не отдыхает, ведь от постоянного напряжения результативность может «хромать». Тут в разговор вмешался Гарик Харламов, заявив, что это у его коллеги что-то «хромает», а у Вадеевой все отлично.

«Может быть у тебя в «Гусаре» хромает или в «Зоне комфорта» хромает. При этом же графике не пожрешь, толстый станешь сразу», — парировал Воля.

В ответ Харламов пошутил над крепким браком юмориста. По его мнению, Павел Воля во многом соглашается с женой Ляйсан Утяшевой из-за своей худосочной комплекции, а она не боится распускать руки.

«Да, согласен. Кажется, именно так становятся подкаблучниками. Худого легче метелить», — объяснил он публике.

Но Воля не унимался, заметив, что женщине проще уйти от толстого мужчины, потому что «толстяк не догонит». Таким образом он намекнул на развод Харламова с миниатюрной актрисой Кристиной Асмус.