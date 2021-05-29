В Роскосмосе рассказали, когда начнет работать первый спутник «Арктика-М»

Москва, 29 мая. Спутник «Арктика-М», запущенный на орбиту в феврале 2021 года, начнет орбитальную эксплуатацию через несколько месяцев.

Информация об этом опубликована журналом «Русский космос», который является официальным изданием государственной корпорации «Роскосмос».

«В настоящее время „Арктика-М“ номер 1 проходит орбитальные испытания, после которых в сентябре–октябре 2021 года будет введена в эксплуатацию», — отмечается в опубликованной статье.

Спутники серии «Арктика-М» обеспечат всепогодный и круглосуточный мониторинг земной поверхности и морей бассейна Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь в обширных районах Арктики. Всего Роскосмос планирует запустить четыре таких аппарата, старт следующего запланирован на 2023 год.

Ранее государственная корпорация «Роскосмос» отчиталась о рекордном количестве безаварийных орбитальных запусков.

О разработке Россией и Саудовской Аравией совместной космической миссии информировал сайт 360tv.ru.