Еще 9289 человек заболели коронавирусом в России

Москва, 29 мая. Российские медики продолжают бороться с распространением коронавируса по территории страны.

Согласно официальным данным, за прошедшие сутки в 85 регионах России было выявлено 9289 новых случаев коронавируса. При этом в 14,3% болезнь протекала без клинических проявлений.

«Зафиксирован 401 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 9 250 человек», — сказано в сообщении.

Очередной вариант коронавируса обнаружили во Вьетнаме. Разновидность возбудителя COVID-19 имеет характеристики уже существующих британского и индийского штаммов.