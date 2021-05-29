Власти Северной Кореи объявили охоту на кошек и голубей из-за ситуации с COVID-19

Пхеньян, 29 мая. Северокорейские власти заявили о необходимости уничтожить голубей и кошек в приграничных с Китаем районах из-за риска распространения коронавируса.

Местные чиновники убеждены, что животные и птицы способствуют распространению опасной инфекции. Одну из семей в городе Хесан поместили в изолятор на 20 дней за нежелание отдать свою кошку. Граждане заявили властям, что она скончалась. Горожане надеялись, что животное останется у них.

Однако позже эту кошку заметили у забора на границе между КНДР и Китаем. Спецслужбы не смогли изначально поймать животное. Впоследствии кошку все же забрали у хозяев. Интересен тот факт, что, по данным самой Северной Кореи, в стране не выявлено ни одного случая коронавируса.

В России стартовала вакцинация домашних животных от COVID-19, заявила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано. Процедура организована на базе ветеринарных клиник. Питомцев прививают препаратом «Карнивак-Ков».