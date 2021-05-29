Мировой нефтяной рынок испытывает дефицит на миллион баррелей в сутки

Москва, 29 мая. Вице-премьер России Александр Новак заявил о нехватке предложения на всемирном рынке нефтепродуктов.

Российская Федерация оценивает дефицит на рынке в 1 миллион баррелей каждые сутки, приводит слова Новака INFOX.

«Сейчас есть дефицит на рынке порядка 1 млн баррелей в сутки и нам нужно дальше тоже понимать, как мы можем обеспечивать рост спроса», — отметил вице-премьер.

Он также прокомментировал звучавшие ранее призывы Международного энергетического агентства прекратить инвестиции в нефтедобычу и газовую отрасль. Новак объяснил, что такие решения требуют более тщательного расчета, поэтому относится к заявлениям агентства как к популизму.

Зампредседателя правительства считает, что незначительный дефицит помогает ценам на черное золото оставаться стабильными.