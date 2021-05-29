Канадский депутат ушел в отставку после того, как помочился перед коллегами на совещании

Квебек, 29 мая. Канадский депутат Уильям Амос ушел с должности секретаря парламента после инцидента на онлайн-совещании в Zoom. На заседании он справил нужду прямо перед коллегами.

По словам Амоса, он не осознавал, что камера была включена. После случившегося политик на личной странице в Twitter принес официальные извинения. В тексте публикации он уточнил, что был «сильно смущен».

Уильям Амос известен не только последними событиями. Ранее депутат появился на онлайн-заседании совершенно голым. На его фоне были лишь канадский и квебекский флаги.

По словам политика, он ушел с должности секретаря на время, но членом парламента останется.

В мае стало известно, что Канада вошла в список лидеров потребления антидепрессантов.