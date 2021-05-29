Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 мая 11:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:48
Происшествия
Жители Перми страдают от нашествия огромных тараканов
11:46
Шоу-бизнес
Дети Прилучного и Муцениеце надеются на воссоединение родителей
11:46
Общество
Международные стандарты для арктического туризма предложили разработать в РФ
11:45
Общество
Россия разрешила Austrian Airlines выполнить полет из Вены в Москву в обход Белоруссии
11:44
Политика
«Нафтогаз Украины» призвал сохранить санкции США против «Северного потока — 2»
11:44
Экономика
Ростуризм назвал дату запуска программы кешбэка для студентов и школьников
11:43
Шоу-бизнес
Диана Арбенина поругалась с коллегами на съемках шоу «Я вижу твой голос»
11:42
Латинская Америка
Колумбия на перепутье: почему парламент защитил Молано и дал Дуке шанс покончить с протестами
11:40
Политика
МИД России напомнил Японии о неоспоримом суверенитете над Курилами
11:40
Происшествия
Новосибирские следователи возбудили дело против выстрелившего в юношу инспектора
11:39
Происшествия
СК начал проверку после нападения на журналистов в Омской области
11:37
Армия
NI: США резко ускорили темпы подготовки к «арктической войне»
11:33
Технологии
Два спутника дистанционного зондирования «Ресурс-П» запустят в космос в 2022 году
11:29
Политика
Украина готовится ввести санкции против сторонников Лукашенко
11:28
Армия
Названы победители конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Подмосковье
11:28
Экономика
Торговая неделя на российском рынке акций завершилась ростом
11:25
Происшествия
Огонь охватил промышленную площадку в Екатеринбурге
11:22
Общество
Регионам РФ стала доступна московская система поддержки принятия врачебных решений
11:20
Армия
В ЛНР заявили о размещении украинской армией комплексов РЭБ в Донбассе
11:17
Латинская Америка
Президент Колумбии вводит войска в Кали после тройного убийства
Все новости
29 мая 11:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:48
Происшествия
Жители Перми страдают от нашествия огромных тараканов
11:46
Шоу-бизнес
Дети Прилучного и Муцениеце надеются на воссоединение родителей
11:46
Общество
Международные стандарты для арктического туризма предложили разработать в РФ
11:45
Общество
Россия разрешила Austrian Airlines выполнить полет из Вены в Москву в обход Белоруссии
11:44
Политика
«Нафтогаз Украины» призвал сохранить санкции США против «Северного потока — 2»
11:44
Экономика
Ростуризм назвал дату запуска программы кешбэка для студентов и школьников
11:43
Шоу-бизнес
Диана Арбенина поругалась с коллегами на съемках шоу «Я вижу твой голос»
11:42
Латинская Америка
Колумбия на перепутье: почему парламент защитил Молано и дал Дуке шанс покончить с протестами
11:40
Политика
МИД России напомнил Японии о неоспоримом суверенитете над Курилами
11:40
Происшествия
Новосибирские следователи возбудили дело против выстрелившего в юношу инспектора
11:39
Происшествия
СК начал проверку после нападения на журналистов в Омской области
11:37
Армия
NI: США резко ускорили темпы подготовки к «арктической войне»
11:33
Технологии
Два спутника дистанционного зондирования «Ресурс-П» запустят в космос в 2022 году
11:29
Политика
Украина готовится ввести санкции против сторонников Лукашенко
11:28
Армия
Названы победители конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Подмосковье
11:28
Экономика
Торговая неделя на российском рынке акций завершилась ростом
11:25
Происшествия
Огонь охватил промышленную площадку в Екатеринбурге
11:22
Общество
Регионам РФ стала доступна московская система поддержки принятия врачебных решений
11:20
Армия
В ЛНР заявили о размещении украинской армией комплексов РЭБ в Донбассе
11:17
Латинская Америка
Президент Колумбии вводит войска в Кали после тройного убийства
Все новости

Баранец рассказал о «спасении» британского эсминца — нарушителя границ РФ у Крыма

  /   Обновлено: 29 мая 2021 11:19
Армия
Баранец рассказал о «спасении» британского эсминца — нарушителя границ РФ у Крыма
wikipedia.org  /  Nicky Wilson/MOD

Москва, 29 мая. Британский эсминец Dragon избежал уничтожения за нарушение границ РФ у Крыма. Об этом заявил военный обозреватель «КП», полковник в отставке Виктор Баранец.

Эсминец HMS Dragon (D35) ВМС Великобритании был изгнан из территориальных вод России усилиями Черноморского флота и ВКС РФ после незаконного нарушения морской границы. Инцидент произошел в октябре 2020 года, однако известно о нем стало лишь спустя несколько месяцев. В декабре об этом рассказал замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, а в мае 2021 года подробности произошедшего озвучил первый замдиректора ФСБ России Владимир Кулишов.

Баранец задался вопросом о причинах отсрочки разглашения инцидента. Он напомнил, что о пресеченной попытке захода американского эсминца в залив Петра Великого (ноябрь 2020 года) стало известно сразу после произошедшего. Также эксперт обратил внимание на британские «виляния хвостом» на тему инцидента с эсминцем (в Лондоне попытались оправдать нарушение непризнанием российского статуса Крыма).

«Возникает подозрение, что не хотели с Лондоном портить отношения. Но там никаких отношений уже нет», — заметил Баранец.

Военный эксперт Михаил Тимошенко задался вопросом, почему реакция РФ на нарушение границ не была такой же жесткой, как заявления официальных лиц о попытках посягательств на российский суверенитет. По его мнению, Москва имела все основания применить против HMS Dragon береговые ракетные комплексы (БРК) и боевую авиацию с крылатыми ракетами, а также системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), развернутые в Крыму.

Баранец рассказал о «спасении» британского эсминца — нарушителя границ РФ у Крыма
function.mil.ru  / Пресс-служба Западного военного округа

«Почему бы этот «Дракон», который утверждал, что не смог связаться с россиянами из-за плохой связи, не накрыть РЭБом, а дальше… Самолет с ракетой Х-35, может быть, и не нужен, а вот «Бал» или «Бастион» попробовать... 400 кг «морской смеси» тротил-гексоген разорвет его чуть ли не пополам. А потом объявим спасательную операцию и объясним все подрывом на немецкой мине», — предложил Тимошенко.

«Конечно, было много способов. Можно было провести что-то вроде «блестящей операции по спасению на море». Американцы же так проводят? Отлично, и попробуй там разберись, на какой мине — или ракете «Бастион» — они подорвались», — заявил Баранец в эфире радио «Комсомольская правда».

Эксперты дали понять, что эсминец Dragon в буквальном смысле спасся от уничтожения в российских водах после нарушения границы. Ранее в Погранслужбе ФСБ заявили о готовности оперативно нарастить силы в Черном и Азовском морях в случае возникновения внешней угрозы.

Вернуться назад

россия черное море крым баранец британский эсминец hms dragon нарушение границ рф
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 103869 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 62986 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 62471 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 52214 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Зеленский обрек Украину на роль главной жертвы в ссоре Запада с Белоруссией и Россией
Политика 37832 27 мая 2021
Зеленский обрек Украину на роль главной жертвы в ссоре Запада с Белоруссией и Россией
Все новости / Армия / Баранец рассказал о «спасении» британского эсминца — нарушителя границ РФ у Крыма
Рейтинг@Mail.ru