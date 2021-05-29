Москва, 29 мая. Британский эсминец Dragon избежал уничтожения за нарушение границ РФ у Крыма. Об этом заявил военный обозреватель «КП», полковник в отставке Виктор Баранец.

Эсминец HMS Dragon (D35) ВМС Великобритании был изгнан из территориальных вод России усилиями Черноморского флота и ВКС РФ после незаконного нарушения морской границы. Инцидент произошел в октябре 2020 года, однако известно о нем стало лишь спустя несколько месяцев. В декабре об этом рассказал замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, а в мае 2021 года подробности произошедшего озвучил первый замдиректора ФСБ России Владимир Кулишов.

Баранец задался вопросом о причинах отсрочки разглашения инцидента. Он напомнил, что о пресеченной попытке захода американского эсминца в залив Петра Великого (ноябрь 2020 года) стало известно сразу после произошедшего. Также эксперт обратил внимание на британские «виляния хвостом» на тему инцидента с эсминцем (в Лондоне попытались оправдать нарушение непризнанием российского статуса Крыма).

«Возникает подозрение, что не хотели с Лондоном портить отношения. Но там никаких отношений уже нет», — заметил Баранец.

Военный эксперт Михаил Тимошенко задался вопросом, почему реакция РФ на нарушение границ не была такой же жесткой, как заявления официальных лиц о попытках посягательств на российский суверенитет. По его мнению, Москва имела все основания применить против HMS Dragon береговые ракетные комплексы (БРК) и боевую авиацию с крылатыми ракетами, а также системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), развернутые в Крыму.

function.mil.ru / Пресс-служба Западного военного округа

«Почему бы этот «Дракон», который утверждал, что не смог связаться с россиянами из-за плохой связи, не накрыть РЭБом, а дальше… Самолет с ракетой Х-35, может быть, и не нужен, а вот «Бал» или «Бастион» попробовать... 400 кг «морской смеси» тротил-гексоген разорвет его чуть ли не пополам. А потом объявим спасательную операцию и объясним все подрывом на немецкой мине», — предложил Тимошенко.

«Конечно, было много способов. Можно было провести что-то вроде «блестящей операции по спасению на море». Американцы же так проводят? Отлично, и попробуй там разберись, на какой мине — или ракете «Бастион» — они подорвались», — заявил Баранец в эфире радио «Комсомольская правда».

Эксперты дали понять, что эсминец Dragon в буквальном смысле спасся от уничтожения в российских водах после нарушения границы. Ранее в Погранслужбе ФСБ заявили о готовности оперативно нарастить силы в Черном и Азовском морях в случае возникновения внешней угрозы.