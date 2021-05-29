Врач назвал способы выявления меланомы на ранней стадии

Москва, 29 мая. Избыточное количество ультрафиолета ослабляет иммунитет и может провоцировать мутации в клетках, заявил онколог Ярослав Колосовский.

Солнечный ожог может спровоцировать развитие у человека меланомы. Также к этому опасному заболеванию может привести травма родинки, заявил хирург-онколог СМ-Клиники в Петербурге, кандидат медицинских наук Ярослав Колосовский.

«Люди уезжают в отпуска или на «зимовку» в жаркие страны или южные регионы России. В результате кожа, привыкшая к низкому фактору ультрафиолета, испытывает стресс от его большого количества», — пояснил он в беседе с РИА Новости.

Кроме того, человек сам по себе может быть предрасположен к меланоме. На ее развитие обычно указывают потемнение или покраснение новообразования, его рост, изменение формы или вкрапления другого цвета, добавил онколог.

Здоровое питание является лучшей профилактикой рака. В связи с этим онколог Иван Карасев назвал продукты, которые выводят канцерогены из организма. По его словам, это чеснок и брокколи.