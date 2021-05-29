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29 мая 11:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:48
Происшествия
Жители Перми страдают от нашествия огромных тараканов
11:46
Шоу-бизнес
Дети Прилучного и Муцениеце надеются на воссоединение родителей
11:46
Общество
Международные стандарты для арктического туризма предложили разработать в РФ
11:45
Общество
Россия разрешила Austrian Airlines выполнить полет из Вены в Москву в обход Белоруссии
11:44
Политика
«Нафтогаз Украины» призвал сохранить санкции США против «Северного потока — 2»
11:44
Экономика
Ростуризм назвал дату запуска программы кешбэка для студентов и школьников
11:43
Шоу-бизнес
Диана Арбенина поругалась с коллегами на съемках шоу «Я вижу твой голос»
11:42
Латинская Америка
Колумбия на перепутье: почему парламент защитил Молано и дал Дуке шанс покончить с протестами
11:40
Политика
МИД России напомнил Японии о неоспоримом суверенитете над Курилами
11:40
Происшествия
Новосибирские следователи возбудили дело против выстрелившего в юношу инспектора
11:39
Происшествия
СК начал проверку после нападения на журналистов в Омской области
11:37
Армия
NI: США резко ускорили темпы подготовки к «арктической войне»
11:33
Технологии
Два спутника дистанционного зондирования «Ресурс-П» запустят в космос в 2022 году
11:29
Политика
Украина готовится ввести санкции против сторонников Лукашенко
11:28
Армия
Названы победители конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Подмосковье
11:28
Экономика
Торговая неделя на российском рынке акций завершилась ростом
11:25
Происшествия
Огонь охватил промышленную площадку в Екатеринбурге
11:22
Общество
Регионам РФ стала доступна московская система поддержки принятия врачебных решений
11:20
Армия
В ЛНР заявили о размещении украинской армией комплексов РЭБ в Донбассе
11:17
Латинская Америка
Президент Колумбии вводит войска в Кали после тройного убийства
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Врач назвал способы выявления меланомы на ранней стадии

Общество
Врач назвал способы выявления меланомы на ранней стадии
pixabay.com

Москва, 29 мая. Избыточное количество ультрафиолета ослабляет иммунитет и может провоцировать мутации в клетках, заявил онколог Ярослав Колосовский.

Солнечный ожог может спровоцировать развитие у человека меланомы. Также к этому опасному заболеванию может привести травма родинки, заявил хирург-онколог СМ-Клиники в Петербурге, кандидат медицинских наук Ярослав Колосовский.

«Люди уезжают в отпуска или на «зимовку» в жаркие страны или южные регионы России. В результате кожа, привыкшая к низкому фактору ультрафиолета, испытывает стресс от его большого количества», — пояснил он в беседе с РИА Новости.

Кроме того, человек сам по себе может быть предрасположен к меланоме. На ее развитие обычно указывают потемнение или покраснение новообразования, его рост, изменение формы или вкрапления другого цвета, добавил онколог.

Здоровое питание является лучшей профилактикой рака. В связи с этим онколог Иван Карасев назвал продукты, которые выводят канцерогены из организма. По его словам, это чеснок и брокколи.

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меланома солнце кожа онколог ультрафиолет колосовский
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