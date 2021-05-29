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11:46
Шоу-бизнес
Дети Прилучного и Муцениеце надеются на воссоединение родителей
11:46
Общество
Международные стандарты для арктического туризма предложили разработать в РФ
11:45
Общество
Россия разрешила Austrian Airlines выполнить полет из Вены в Москву в обход Белоруссии
11:44
Политика
«Нафтогаз Украины» призвал сохранить санкции США против «Северного потока — 2»
11:44
Экономика
Ростуризм назвал дату запуска программы кешбэка для студентов и школьников
11:43
Шоу-бизнес
Диана Арбенина поругалась с коллегами на съемках шоу «Я вижу твой голос»
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11:40
Происшествия
Новосибирские следователи возбудили дело против выстрелившего в юношу инспектора
11:39
Происшествия
СК начал проверку после нападения на журналистов в Омской области
11:37
Армия
NI: США резко ускорили темпы подготовки к «арктической войне»
11:33
Технологии
Два спутника дистанционного зондирования «Ресурс-П» запустят в космос в 2022 году
11:29
Политика
Украина готовится ввести санкции против сторонников Лукашенко
11:28
Армия
Названы победители конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Подмосковье
11:28
Экономика
Торговая неделя на российском рынке акций завершилась ростом
11:25
Происшествия
Огонь охватил промышленную площадку в Екатеринбурге
11:22
Общество
Регионам РФ стала доступна московская система поддержки принятия врачебных решений
11:20
Армия
В ЛНР заявили о размещении украинской армией комплексов РЭБ в Донбассе
11:17
Латинская Америка
Президент Колумбии вводит войска в Кали после тройного убийства
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Госкомпания по экспорту круглого леса появится в России

Экономика
Госкомпания по экспорту круглого леса появится в России
Global Look Press  /  Ottfried Schreiter

Владивосток, 29 мая. Компания, создание которой планируется в связи с запретом экспорта необработанной древесины с территории ДФО, начнет работу в будущем году.

Около трех недель понадобится для разработки концепции госкомпании по экспорту круглого леса, необходимость создания которой возникла в связи с запретом на экспорт необработанной и грубо обработанной древесины с территории ДФО, вступающим в силу в следующем году, заявил вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Нам потребуется еще две-три недели, чтобы создать ее общую конструкцию. Далее будем выносить это предложение на рассмотрение президента Российской Федерации», — сообщил он.

Это одна из мер на переходный период. Организация должна смягчить последствия резкого запрещения вывоза круглого леса с Дальнего Востока для тех, кто работает в данном секторе, добавил Трутнев.

Полпред президента ранее выступил с предложением об увеличении налогов на дивиденды для предприятий, которые не повышают зарплату.

Вице-президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Андрей Гончаров в комментарии изданию «ФедералПресс» отмечал, что поправки в Лесной кодекс повысят эффективность и прозрачность отрасли. Однако, по его мнению, есть риск монополизации рынка лесоустроительных услуг на землях лесного фонда.

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трутнев лес дальний восток экспорт леса
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