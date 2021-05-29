Госкомпания по экспорту круглого леса появится в России

Владивосток, 29 мая. Компания, создание которой планируется в связи с запретом экспорта необработанной древесины с территории ДФО, начнет работу в будущем году.

Около трех недель понадобится для разработки концепции госкомпании по экспорту круглого леса, необходимость создания которой возникла в связи с запретом на экспорт необработанной и грубо обработанной древесины с территории ДФО, вступающим в силу в следующем году, заявил вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Нам потребуется еще две-три недели, чтобы создать ее общую конструкцию. Далее будем выносить это предложение на рассмотрение президента Российской Федерации», — сообщил он.

Это одна из мер на переходный период. Организация должна смягчить последствия резкого запрещения вывоза круглого леса с Дальнего Востока для тех, кто работает в данном секторе, добавил Трутнев.

Полпред президента ранее выступил с предложением об увеличении налогов на дивиденды для предприятий, которые не повышают зарплату.

Вице-президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Андрей Гончаров в комментарии изданию «ФедералПресс» отмечал, что поправки в Лесной кодекс повысят эффективность и прозрачность отрасли. Однако, по его мнению, есть риск монополизации рынка лесоустроительных услуг на землях лесного фонда.