Определена причина гибели людей из древнего могильника Джебель-Сахаба в Судане

Хартум, 29 мая. Кладбище Джебель-Сахаба в Судане считалось одним из самых древних свидетельств доисторических войн. Захоронение открыли в 1960-х годах.

Исследователи из CNRS и Университета Тулузы решили еще раз изучить останки, которые хранятся в Британском музее в Лондоне, и повторно оценили их археологический контекст. Результаты научной работы показали, что противостояние состоялось не один раз. Вероятно, это была череда жестоких наступлений, которые могли усугубиться климатическими изменениями, пишет Scientific Reports.

Похороненные в Джебель-Сахаба люди имели травмы, часть из которых вызвана снарядами. Их детали были обнаружены в насыпях с телами и в костях. Также ученые определили около ста поражений, в том числе незаживающих. У 21 скелета выявлены переломы. Большую часть повреждений нанесли стрелами или копьями.

Древнейшее человеческое захоронение ранее обнаружили на территории Африки. В пещере Панга-я-Саиди нашли тело ребенка. Изучение костей показало, что он умер порядка 78 тыс. лет назад.