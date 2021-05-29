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Президент Колумбии вводит войска в Кали после тройного убийства
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29 мая 11:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:48
Происшествия
Жители Перми страдают от нашествия огромных тараканов
11:46
Шоу-бизнес
Дети Прилучного и Муцениеце надеются на воссоединение родителей
11:46
Общество
Международные стандарты для арктического туризма предложили разработать в РФ
11:45
Общество
Россия разрешила Austrian Airlines выполнить полет из Вены в Москву в обход Белоруссии
11:44
Политика
«Нафтогаз Украины» призвал сохранить санкции США против «Северного потока — 2»
11:44
Экономика
Ростуризм назвал дату запуска программы кешбэка для студентов и школьников
11:43
Шоу-бизнес
Диана Арбенина поругалась с коллегами на съемках шоу «Я вижу твой голос»
11:42
Латинская Америка
Колумбия на перепутье: почему парламент защитил Молано и дал Дуке шанс покончить с протестами
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Политика
МИД России напомнил Японии о неоспоримом суверенитете над Курилами
11:40
Происшествия
Новосибирские следователи возбудили дело против выстрелившего в юношу инспектора
11:39
Происшествия
СК начал проверку после нападения на журналистов в Омской области
11:37
Армия
NI: США резко ускорили темпы подготовки к «арктической войне»
11:33
Технологии
Два спутника дистанционного зондирования «Ресурс-П» запустят в космос в 2022 году
11:29
Политика
Украина готовится ввести санкции против сторонников Лукашенко
11:28
Армия
Названы победители конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Подмосковье
11:28
Экономика
Торговая неделя на российском рынке акций завершилась ростом
11:25
Происшествия
Огонь охватил промышленную площадку в Екатеринбурге
11:22
Общество
Регионам РФ стала доступна московская система поддержки принятия врачебных решений
11:20
Армия
В ЛНР заявили о размещении украинской армией комплексов РЭБ в Донбассе
11:17
Латинская Америка
Президент Колумбии вводит войска в Кали после тройного убийства
Все новости

Президент Колумбии вводит войска в Кали после тройного убийства

Латинская Америка
Президент Колумбии вводит войска в Кали после тройного убийства
PrScr Twitter  /  @FRANCE24

Богота, 29 мая. Власти Колумбии сообщают о введении в третий крупнейший город страны Кали дополнительного семитысячного контингента полиции и приданных армейских подразделений после того, как разъяренная толпа убила в городе сотрудника полиции, застрелившего двоих протестующих.

«Фредди Бермудес Ортис, который был убит сегодня, был сотрудником отдела технического следствия и согласно имеющейся информации, открыл огонь по группе людей, в результате чего погибли некоторые мирные жители. Бермудес погиб от рук присутствующих там людей», — сообщил в своем выступлении генеральный прокурор страны Франсиско Барбоса Дельгадо.

В Кали, как и в ряде других крупных городов Колумбии, на протяжении месяца не утихают массовые акции протеста, сопровождаемые уличным насилием, после попытки правительства президента Ивана Дуке провести налоговую реформу, затрагивающую наименее защищенные слои общества. В ходе столкновений с полицией в стране погибло не менее 50 человек. Количество раненных, по разным подсчетам, превышает две тысячи. Несколько сот человек пропали без вести.

В связи с последними событиями президент Иван Дуке, прибывший в Кали, сообщил о «максимальном развертывании военной помощи» в городе для обеспечения работы полиции, разблокировки дорог и восстановления порядка в городе.

Введение в департамент Валье-дель-Каука и его столицу Кали, ставших центром уличного противостояния, дополнительного контингента сотрудников силовых ведомств расценивается протестующими как очередная попытка властей подавить протестное движение в регионе. Также это должно стать рычагом воздействия на профсоюзные организации в ходе переговоров между властями и лидерами протестов.

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протесты колумбия полицейский произвол
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