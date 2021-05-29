Президент Колумбии вводит войска в Кали после тройного убийства

Богота, 29 мая. Власти Колумбии сообщают о введении в третий крупнейший город страны Кали дополнительного семитысячного контингента полиции и приданных армейских подразделений после того, как разъяренная толпа убила в городе сотрудника полиции, застрелившего двоих протестующих.

Lo de Cali ya sobrepasa cualquier pesadilla: reportan que un funcionario de la Fiscalía habría disparado y asesinado a dos jóvenes. El funcionario luego fue linchado por manifestantes.



El fiscal Barbosa tiene mucho qué explicar. Aquí hay un plan de terror.



Vía @canal2co. pic.twitter.com/doqj0rvFdD — Catherine Juvinao C. (@CathyJuvinao) May 28, 2021

«Фредди Бермудес Ортис, который был убит сегодня, был сотрудником отдела технического следствия и согласно имеющейся информации, открыл огонь по группе людей, в результате чего погибли некоторые мирные жители. Бермудес погиб от рук присутствующих там людей», — сообщил в своем выступлении генеральный прокурор страны Франсиско Барбоса Дельгадо.

#ATENCIÓN | Declaraciones del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, frente a los hechos registrados en el sector de La Luna en Cali. pic.twitter.com/eCdPTObcZd — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 28, 2021

В Кали, как и в ряде других крупных городов Колумбии, на протяжении месяца не утихают массовые акции протеста, сопровождаемые уличным насилием, после попытки правительства президента Ивана Дуке провести налоговую реформу, затрагивающую наименее защищенные слои общества. В ходе столкновений с полицией в стране погибло не менее 50 человек. Количество раненных, по разным подсчетам, превышает две тысячи. Несколько сот человек пропали без вести.

В связи с последними событиями президент Иван Дуке, прибывший в Кали, сообщил о «максимальном развертывании военной помощи» в городе для обеспечения работы полиции, разблокировки дорог и восстановления порядка в городе.

Queremos anunciar que, ante la alteración del orden público en Cali y el Valle del Cauca, a partir de esta noche se inicia el máximo despliegue de asistencia militar para apoyar la labor de la @PoliciaColombia y el desbloqueo vial, como medida de protección de derechos ciudadanos pic.twitter.com/GhFUBsC5el — Iván Duque ???????? (@IvanDuque) May 29, 2021

Введение в департамент Валье-дель-Каука и его столицу Кали, ставших центром уличного противостояния, дополнительного контингента сотрудников силовых ведомств расценивается протестующими как очередная попытка властей подавить протестное движение в регионе. Также это должно стать рычагом воздействия на профсоюзные организации в ходе переговоров между властями и лидерами протестов.