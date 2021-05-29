Аналитики Forbes рассказали, чем Россия заменит истребитель МиГ-29

Вашингтон, 29 мая. Российская компания «Сухой» планирует создать легкий однодвигательный боевой самолет, который заменит истребитель МиГ-29. К такому выводу пришли эксперты издания Forbes.

Ранее стало известно, что специалисты компании «Сухой» работают над новым однодвигательным легким истребителем пятого поколения. Вес истребителя составит 18 тонн. Он будет обладать малой радиолокационной заметностью и способностью развивать скорость более двух чисел Маха. Новый самолет будет создан в пилотируемом и беспилотном вариантах, передает «ПолитЭксперт».

«Я нахожу часть про беспилотную версию самолета достаточно интересной», — отметил эксперт из Центра новой американской безопасности (CNAS) Сэмюэл Бендетт.

Также он напомнил, что в настоящее время компания «Сухой» завершает создание ударного беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник». Он может летать самостоятельно или в группе с пилотируемыми истребителями. Данный опыт будет использован при разработке нового истребителя.

Бендетт уверен, что легкий боевой самолет может заменить многоцелевой истребитель Миг-29. В настоящее время в распоряжении ВКС РФ порядка 250 самолетов МиГ-29. Чаще всего они выполняют второстепенные и вспомогательные функции. Фронтовые обязанности берут на себя истребители Су-30 или Су-35.

Ранее стало известно, что впервые появившийся на учебных маневрах американский истребитель F-15EX сразу же был «подбит». Истребитель четвертого поколения ВВС США F-15EX отправился на Аляску, чтобы принять участие в военных учениях Northern Edge 21. Однако оправдать оказанное ему доверие самолет не смог, так как был «уничтожен» в первые минуты учебного боя.

При этом Военно-воздушные силы США намерены отказаться от использования истребителя-невидимки F-22 Raptor, заменив его истребителями F-15EX Eagle II, передает сайт 360tv.ru.