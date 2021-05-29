Аналитики Forbes рассказали, чем Россия заменит истребитель МиГ-29

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 мая 11:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:48
Происшествия
Жители Перми страдают от нашествия огромных тараканов
11:46
Шоу-бизнес
Дети Прилучного и Муцениеце надеются на воссоединение родителей
11:46
Общество
Международные стандарты для арктического туризма предложили разработать в РФ
11:45
Общество
Россия разрешила Austrian Airlines выполнить полет из Вены в Москву в обход Белоруссии
11:44
Политика
«Нафтогаз Украины» призвал сохранить санкции США против «Северного потока — 2»
11:44
Экономика
Ростуризм назвал дату запуска программы кешбэка для студентов и школьников
11:43
Шоу-бизнес
Диана Арбенина поругалась с коллегами на съемках шоу «Я вижу твой голос»
11:42
Латинская Америка
Колумбия на перепутье: почему парламент защитил Молано и дал Дуке шанс покончить с протестами
11:40
Политика
МИД России напомнил Японии о неоспоримом суверенитете над Курилами
11:40
Происшествия
Новосибирские следователи возбудили дело против выстрелившего в юношу инспектора
11:39
Происшествия
СК начал проверку после нападения на журналистов в Омской области
11:37
Армия
NI: США резко ускорили темпы подготовки к «арктической войне»
11:33
Технологии
Два спутника дистанционного зондирования «Ресурс-П» запустят в космос в 2022 году
11:29
Политика
Украина готовится ввести санкции против сторонников Лукашенко
11:28
Армия
Названы победители конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Подмосковье
11:28
Экономика
Торговая неделя на российском рынке акций завершилась ростом
11:25
Происшествия
Огонь охватил промышленную площадку в Екатеринбурге
11:22
Общество
Регионам РФ стала доступна московская система поддержки принятия врачебных решений
11:20
Армия
В ЛНР заявили о размещении украинской армией комплексов РЭБ в Донбассе
11:17
Латинская Америка
Президент Колумбии вводит войска в Кали после тройного убийства
Все новости
29 мая 11:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:48
Происшествия
Жители Перми страдают от нашествия огромных тараканов
11:46
Шоу-бизнес
Дети Прилучного и Муцениеце надеются на воссоединение родителей
11:46
Общество
Международные стандарты для арктического туризма предложили разработать в РФ
11:45
Общество
Россия разрешила Austrian Airlines выполнить полет из Вены в Москву в обход Белоруссии
11:44
Политика
«Нафтогаз Украины» призвал сохранить санкции США против «Северного потока — 2»
11:44
Экономика
Ростуризм назвал дату запуска программы кешбэка для студентов и школьников
11:43
Шоу-бизнес
Диана Арбенина поругалась с коллегами на съемках шоу «Я вижу твой голос»
11:42
Латинская Америка
Колумбия на перепутье: почему парламент защитил Молано и дал Дуке шанс покончить с протестами
11:40
Политика
МИД России напомнил Японии о неоспоримом суверенитете над Курилами
11:40
Происшествия
Новосибирские следователи возбудили дело против выстрелившего в юношу инспектора
11:39
Происшествия
СК начал проверку после нападения на журналистов в Омской области
11:37
Армия
NI: США резко ускорили темпы подготовки к «арктической войне»
11:33
Технологии
Два спутника дистанционного зондирования «Ресурс-П» запустят в космос в 2022 году
11:29
Политика
Украина готовится ввести санкции против сторонников Лукашенко
11:28
Армия
Названы победители конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Подмосковье
11:28
Экономика
Торговая неделя на российском рынке акций завершилась ростом
11:25
Происшествия
Огонь охватил промышленную площадку в Екатеринбурге
11:22
Общество
Регионам РФ стала доступна московская система поддержки принятия врачебных решений
11:20
Армия
В ЛНР заявили о размещении украинской армией комплексов РЭБ в Донбассе
11:17
Латинская Америка
Президент Колумбии вводит войска в Кали после тройного убийства
Все новости

Аналитики Forbes рассказали, чем Россия заменит истребитель МиГ-29

Армия
Аналитики Forbes рассказали, чем Россия заменит истребитель МиГ-29
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 29 мая. Российская компания «Сухой» планирует создать легкий однодвигательный боевой самолет, который заменит истребитель МиГ-29. К такому выводу пришли эксперты издания Forbes.

Ранее стало известно, что специалисты компании «Сухой» работают над новым однодвигательным легким истребителем пятого поколения. Вес истребителя составит 18 тонн. Он будет обладать малой радиолокационной заметностью и способностью развивать скорость более двух чисел Маха. Новый самолет будет создан в пилотируемом и беспилотном вариантах, передает «ПолитЭксперт».

«Я нахожу часть про беспилотную версию самолета достаточно интересной», — отметил эксперт из Центра новой американской безопасности (CNAS) Сэмюэл Бендетт.

Также он напомнил, что в настоящее время компания «Сухой» завершает создание ударного беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник». Он может летать самостоятельно или в группе с пилотируемыми истребителями. Данный опыт будет использован при разработке нового истребителя.

Бендетт уверен, что легкий боевой самолет может заменить многоцелевой истребитель Миг-29. В настоящее время в распоряжении ВКС РФ порядка 250 самолетов МиГ-29. Чаще всего они выполняют второстепенные и вспомогательные функции. Фронтовые обязанности берут на себя истребители Су-30 или Су-35.

Ранее стало известно, что впервые появившийся на учебных маневрах американский истребитель F-15EX сразу же был «подбит». Истребитель четвертого поколения ВВС США F-15EX отправился на Аляску, чтобы принять участие в военных учениях Northern Edge 21. Однако оправдать оказанное ему доверие самолет не смог, так как был «уничтожен» в первые минуты учебного боя.

При этом Военно-воздушные силы США намерены отказаться от использования истребителя-невидимки F-22 Raptor, заменив его истребителями F-15EX Eagle II, передает сайт 360tv.ru.

Вернуться назад

россия сша миг-29 сухой
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 103869 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 62986 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 62471 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 52214 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Зеленский обрек Украину на роль главной жертвы в ссоре Запада с Белоруссией и Россией
Политика 37832 27 мая 2021
Зеленский обрек Украину на роль главной жертвы в ссоре Запада с Белоруссией и Россией
Все новости / Армия / Аналитики Forbes рассказали, чем Россия заменит истребитель МиГ-29
Рейтинг@Mail.ru