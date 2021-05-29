Стивен Сигал создал законопроект о наказании россиян за экологические преступления

Москва, 29 мая. Голливудский актер Стивен Сигал сформировал первый законопроект для россиян, ужесточающий наказание за совершение экологических преступлений.

Представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Елизавета Кондакова рассказала, что законодательная инициатива актера может стать одним из ключевых проектов политического объединения на предстоящих выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре текущего года.

Стивен Сигал сформировал законопроект, который ужесточает статьи Уголовного кодекса России об экологических преступлениях.

Председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов сообщил, что объединение рассчитывает на поддержку поклонников актера на парламентских выборах.