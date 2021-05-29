Пять продуктов помогут ускорить сжигание жира и похудеть

Москва, 29 мая. Быстрее привести тело в форму поможет включение в рацион пяти продуктов, которые долго сохраняют чувство сытости, имеют высокий термический эффект и противовоспалительные свойства.

Один из таких продуктов — лосось. Он является отличным источником белка, который обеспечивает высокий термический эффект и хорошо насыщает. Кроме того, рыба богата жирными кислотами Омега-3, помогающими снимать воспаления в организме. Лосось можно готовить на гриле или запекать в духовке, а подавать — с коричневым рисом или овощами в качестве гарнира.

Другим источником качественного белка, способного усилить жиросжигание и надолго избавить от голода, являются яйца. Их хорошо употреблять на завтрак, чтобы обеспечить организм энергией до обеда.

Крестоцветные овощи, к которым относятся брокколи, руккола и цветная и брюссельская капуста, содержат большое количество клетчатки. Она отлично насыщает и снижает общее потребление калорий. Такие продукты можно употреблять как в сыром, так и запеченном виде, например, в качестве гарнира к мясу, рыбе или курице, пишет «Ридус».

Замыкают топ-5 продуктов для похудения острые специи и куриная грудка. Первые увеличивают частоту сердечных сокращений и повышают температуру тела, за счет чего калорий сжигается больше. Содержащийся в остром перце капсаицин снижает аппетит. Куриная грудка низкокалорийна и богата белком.

Снижению веса также может способствовать температура помещения, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Специалист объяснила, насколько сильно и почему должен прогреваться воздух.