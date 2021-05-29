Брэд Питт резко ответил на очередную выходку Анджелины Джоли

Лос-Анджелес, 29 мая. Голливудский актер Брэд Питт погряз в судебных тяжбах с бывшей женой Анджелиной Джоли. На днях он выиграл очередное дело, однако радость от победы омрачила выходка экс-супруги.

Одна из самых красивых пар Голливуда Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелась в 2019 году, но суды и скандалы продолжаются до сих пор. Экс-супруги уже несколько лет не могут договориться об опеке над шестью детьми. Джоли настаивает на лишении родительских прав бывшего мужа, однако актер продолжает бороться за детей.

На очередном заседании судья удовлетворил просьбу Питта о равной опеке над наследниками. Однако такое решение не устроило Анджелину Джоли, которая тут же подала иск с требованием отстранить судью от дела. Звезда заявила, что якобы между ее бывшим мужем и судьей существуют «деловые связи», поэтому она настаивает на заморозке вынесенного решения.

Питт, который похоже устал терпеть выходки Джоли, на этот раз молчать не стал. Актер подал встречный иск и обвинил бывшую избранницу в том, что она причиняет вред детям своими необдуманными действиями. По его мнению, экс-супруга уже который год затягивает судебные разбирательства, сообщило издание The Sun. Питт уверен, что все скандалы негативно отражаются на наследниках — ведь они до сих пор находятся в неопределенности и подвешенном состоянии, пишут «Дни.ру».

Резкое поведение Анджелины Джоли осуждают даже ее звездные коллеги. Близкие друзья Питта уверены, что актриса просто мстит бывшему мужу из-за сильной ревности.