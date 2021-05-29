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11:48
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Жители Перми страдают от нашествия огромных тараканов
11:46
Шоу-бизнес
Дети Прилучного и Муцениеце надеются на воссоединение родителей
11:46
Общество
Международные стандарты для арктического туризма предложили разработать в РФ
11:45
Общество
Россия разрешила Austrian Airlines выполнить полет из Вены в Москву в обход Белоруссии
11:44
Политика
«Нафтогаз Украины» призвал сохранить санкции США против «Северного потока — 2»
11:44
Экономика
Ростуризм назвал дату запуска программы кешбэка для студентов и школьников
11:43
Шоу-бизнес
Диана Арбенина поругалась с коллегами на съемках шоу «Я вижу твой голос»
11:42
Латинская Америка
Колумбия на перепутье: почему парламент защитил Молано и дал Дуке шанс покончить с протестами
11:40
Политика
МИД России напомнил Японии о неоспоримом суверенитете над Курилами
11:40
Происшествия
Новосибирские следователи возбудили дело против выстрелившего в юношу инспектора
11:39
Происшествия
СК начал проверку после нападения на журналистов в Омской области
11:37
Армия
NI: США резко ускорили темпы подготовки к «арктической войне»
11:33
Технологии
Два спутника дистанционного зондирования «Ресурс-П» запустят в космос в 2022 году
11:29
Политика
Украина готовится ввести санкции против сторонников Лукашенко
11:28
Армия
Названы победители конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Подмосковье
11:28
Экономика
Торговая неделя на российском рынке акций завершилась ростом
11:25
Происшествия
Огонь охватил промышленную площадку в Екатеринбурге
11:22
Общество
Регионам РФ стала доступна московская система поддержки принятия врачебных решений
11:20
Армия
В ЛНР заявили о размещении украинской армией комплексов РЭБ в Донбассе
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Брэд Питт резко ответил на очередную выходку Анджелины Джоли

  /   Обновлено: 29 мая 2021 11:44
Шоу-бизнес
Брэд Питт резко ответил на очередную выходку Анджелины Джоли
Global Look Press  /  Mayer/face to face

Лос-Анджелес, 29 мая. Голливудский актер Брэд Питт погряз в судебных тяжбах с бывшей женой Анджелиной Джоли. На днях он выиграл очередное дело, однако радость от победы омрачила выходка экс-супруги.

Одна из самых красивых пар Голливуда Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелась в 2019 году, но суды и скандалы продолжаются до сих пор. Экс-супруги уже несколько лет не могут договориться об опеке над шестью детьми. Джоли настаивает на лишении родительских прав бывшего мужа, однако актер продолжает бороться за детей.

На очередном заседании судья удовлетворил просьбу Питта о равной опеке над наследниками. Однако такое решение не устроило Анджелину Джоли, которая тут же подала иск с требованием отстранить судью от дела. Звезда заявила, что якобы между ее бывшим мужем и судьей существуют «деловые связи», поэтому она настаивает на заморозке вынесенного решения.

Питт, который похоже устал терпеть выходки Джоли, на этот раз молчать не стал. Актер подал встречный иск и обвинил бывшую избранницу в том, что она причиняет вред детям своими необдуманными действиями. По его мнению, экс-супруга уже который год затягивает судебные разбирательства, сообщило издание The Sun. Питт уверен, что все скандалы негативно отражаются на наследниках — ведь они до сих пор находятся в неопределенности и подвешенном состоянии, пишут «Дни.ру».

Резкое поведение Анджелины Джоли осуждают даже ее звездные коллеги. Близкие друзья Питта уверены, что актриса просто мстит бывшему мужу из-за сильной ревности.

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джоли питт развод отношения
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Все новости / Шоу-бизнес / Брэд Питт резко ответил на очередную выходку Анджелины Джоли
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