Саратовская область примет поединок военных поваров и коков

Саратов, 29 мая. Соревнования среди военных поваров и коков стартуют в понедельник на территории Саратовской области. Специалисты продовольственной службы будут соревноваться в качестве и скорости приготовления пищи, но будут и стандартные военные задания: стрельба и сдача нормативов физической подготовки.

«Это регулярная практика, давно устоявшаяся в войсках. Считаю ее очень полезной и правильной: свои соревнования должны быть у всех военных специалистов. Помимо тренировки навыков, это еще и повышение мотивации, ведь любой военнослужащий хочет быть лучшим в своем деле», — рассказал корреспонденту ФАН военный повар Семен Галкин.

Ранее в Саратов приехал «патриотический военный поезд». Автором идеи стал министр обороны РФ Сергей Шойгу.