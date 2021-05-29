Команда от ЦВО заняла первое место на «Конном марафоне» в Туве

Кызыл, 29 мая. Военные из Центрального военного округа (ЦВО) победили на всеармейском этапе международных армейских игр АрМИ-2021 по «Конному марафону». В состязании участвовали шесть команд.

Конкурс прошел в два этапа: «Конный марафон на длинную дистанцию» и «Смешанная эстафета». Состязание прошло в Республике Тыва, для участия в нее прибыли шесть команд от ЦВО, Восточного и Южного военных округов, а также команды от Рязанского десантного училища, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Тувинского госуниверситета.

«Победителем в командном зачете всеармейского этапа стала команда Центрального военного округа», — указали в ЦВО.

Конкурс стартовал 24 мая и продлился пять дней, в течение которых участники совершили конный марш на дистанцию в 100 км и приняли участие «Смешанной эстафете», где продемонстрировали навыки коноводов, провели конный дозор и определили самого меткого стрелка на полигоне. Погодные условия усложнили военным задачу, поскольку температура колебалась от +5 до +30 градусов и «баловала» участников проливными дождями.

Теперь лучшее конное подразделение ЦВО будет представлять Россию на Международных играх АрМИ-2021, которые состоятся в августе.

Тем временем в Подмосковье на всеармейском этапе конкурса «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2021 зрители смогут впервые увидеть бронеавтомобили экстремального семейства «Медведь» и «Водник».