В Приднестровье прошли соревнования по водительскому мастерству среди военнослужащих

Тирасполь, 29 мая. Оперативная группа ВС РФ в Приднестровском районе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провела конкурс на лучшего водителя в рамках Дня военного автомобилиста.

Известно, что в соревнованиях участвовали около 30 водителей, которые представляли различные подразделения ОГРВ ПРРМ.

Автомобилисты конкурировали в мастерстве скоростного управления авто и бронетехникой в экстремальных условиях и преодолевали препятствия на местности, характерной для дислокации войск. Маршрут движения также предполагал прохождение змейки, поворот под 45 градусов, скоростной участок пути, уступы, холмы, а также труднопроходимые противотанковые рвы.

Победители выбирались в трех номинациях: лучший водитель УРАЛ-4320, лучший водитель автомобиля УАЗ-3151 и лучший водитель БТР-70. Отмечается, что всем троим отличившимся автомобилистам были вручены грамоты и сувениры с символикой Минобороны РФ.

Ранее глава Министерства обороны России поздравил военнослужащих с Днем военного автомобилиста, который отмечается в РФ 29 мая.

В России начали производство боевых роботов с искусственным интеллектом. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе выступления на просветительском марафоне «Новое знание», передает сайт 360tv.ru.