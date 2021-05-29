Видео крупного пожара на рынке «Спартак» в центре Сочи появилось в Сети

Сочи, 29 мая. Пожарные смогли ликвидировать огонь на строительном рынке в Центральном районе. Площадь возгорания составила 870 квадратных метров.

Специалисты устанавливают причины возгорания площадью 870 квадратных метров в Центральном районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Огонь охватил строительный рынок «Спартак».

К тушению пожара были привлечены 80 человек из личного состава МЧС и 27 единиц техники. Через некоторое время возгорание удалось ликвидировать, писал ФАН.

Сведения о пострадавших пока отсутствуют. Размер материального ущерба, причиненного объекту, устанавливается.