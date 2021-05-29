ВСУ дважды обстреляли ДНР из минометов и гранатометов в течение суток

Донецк, 29 мая. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают грубо нарушать режим полного прекращения огня на востоке страны.

Очередному обстрелу ВСУ из гранатометов и минометов калибра 82 миллиметра подверглись поселки Старомихайловка и Жабуньки, расположенные в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили официальные представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истекшие сутки общее число нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ составило 2… число примененных ВСУ боеприпасов — 17», — сказано в опубликованном релизе.

Ранее генерал-майор ВСУ Виктор Назаров заявил, что Киев с 2007 года разрабатывал план масштабной войны против России. О просьбе командования ВСУ к руководству НАТО об усилении военного присутствия Альянса в черноморском регионе информировал сайт 360tv.ru.