ВСУ дважды обстреляли ДНР из минометов и гранатометов в течение суток

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 мая 11:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:48
Происшествия
Жители Перми страдают от нашествия огромных тараканов
11:46
Шоу-бизнес
Дети Прилучного и Муцениеце надеются на воссоединение родителей
11:46
Общество
Международные стандарты для арктического туризма предложили разработать в РФ
11:45
Общество
Россия разрешила Austrian Airlines выполнить полет из Вены в Москву в обход Белоруссии
11:44
Политика
«Нафтогаз Украины» призвал сохранить санкции США против «Северного потока — 2»
11:44
Экономика
Ростуризм назвал дату запуска программы кешбэка для студентов и школьников
11:43
Шоу-бизнес
Диана Арбенина поругалась с коллегами на съемках шоу «Я вижу твой голос»
11:42
Латинская Америка
Колумбия на перепутье: почему парламент защитил Молано и дал Дуке шанс покончить с протестами
11:40
Политика
МИД России напомнил Японии о неоспоримом суверенитете над Курилами
11:40
Происшествия
Новосибирские следователи возбудили дело против выстрелившего в юношу инспектора
11:39
Происшествия
СК начал проверку после нападения на журналистов в Омской области
11:37
Армия
NI: США резко ускорили темпы подготовки к «арктической войне»
11:33
Технологии
Два спутника дистанционного зондирования «Ресурс-П» запустят в космос в 2022 году
11:29
Политика
Украина готовится ввести санкции против сторонников Лукашенко
11:28
Армия
Названы победители конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Подмосковье
11:28
Экономика
Торговая неделя на российском рынке акций завершилась ростом
11:25
Происшествия
Огонь охватил промышленную площадку в Екатеринбурге
11:22
Общество
Регионам РФ стала доступна московская система поддержки принятия врачебных решений
11:20
Армия
В ЛНР заявили о размещении украинской армией комплексов РЭБ в Донбассе
11:17
Латинская Америка
Президент Колумбии вводит войска в Кали после тройного убийства
Все новости
29 мая 11:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:48
Происшествия
Жители Перми страдают от нашествия огромных тараканов
11:46
Шоу-бизнес
Дети Прилучного и Муцениеце надеются на воссоединение родителей
11:46
Общество
Международные стандарты для арктического туризма предложили разработать в РФ
11:45
Общество
Россия разрешила Austrian Airlines выполнить полет из Вены в Москву в обход Белоруссии
11:44
Политика
«Нафтогаз Украины» призвал сохранить санкции США против «Северного потока — 2»
11:44
Экономика
Ростуризм назвал дату запуска программы кешбэка для студентов и школьников
11:43
Шоу-бизнес
Диана Арбенина поругалась с коллегами на съемках шоу «Я вижу твой голос»
11:42
Латинская Америка
Колумбия на перепутье: почему парламент защитил Молано и дал Дуке шанс покончить с протестами
11:40
Политика
МИД России напомнил Японии о неоспоримом суверенитете над Курилами
11:40
Происшествия
Новосибирские следователи возбудили дело против выстрелившего в юношу инспектора
11:39
Происшествия
СК начал проверку после нападения на журналистов в Омской области
11:37
Армия
NI: США резко ускорили темпы подготовки к «арктической войне»
11:33
Технологии
Два спутника дистанционного зондирования «Ресурс-П» запустят в космос в 2022 году
11:29
Политика
Украина готовится ввести санкции против сторонников Лукашенко
11:28
Армия
Названы победители конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Подмосковье
11:28
Экономика
Торговая неделя на российском рынке акций завершилась ростом
11:25
Происшествия
Огонь охватил промышленную площадку в Екатеринбурге
11:22
Общество
Регионам РФ стала доступна московская система поддержки принятия врачебных решений
11:20
Армия
В ЛНР заявили о размещении украинской армией комплексов РЭБ в Донбассе
11:17
Латинская Америка
Президент Колумбии вводит войска в Кали после тройного убийства
Все новости

ВСУ дважды обстреляли ДНР из минометов и гранатометов в течение суток

  /   Обновлено: 29 мая 2021 11:06
Армия
ВСУ дважды обстреляли ДНР из минометов и гранатометов в течение суток
wikipedia.org  /  U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Донецк, 29 мая. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают грубо нарушать режим полного прекращения огня на востоке страны.

Очередному обстрелу ВСУ из гранатометов и минометов калибра 82 миллиметра подверглись поселки Старомихайловка и Жабуньки, расположенные в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили официальные представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истекшие сутки общее число нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ составило 2… число примененных ВСУ боеприпасов — 17», — сказано в опубликованном релизе.

Ранее генерал-майор ВСУ Виктор Назаров заявил, что Киев с 2007 года разрабатывал план масштабной войны против России. О просьбе командования ВСУ к руководству НАТО об усилении военного присутствия Альянса в черноморском регионе информировал сайт 360tv.ru.

Вернуться назад

днр всу обстрелы
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 103869 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 62986 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 62471 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 52214 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Зеленский обрек Украину на роль главной жертвы в ссоре Запада с Белоруссией и Россией
Политика 37832 27 мая 2021
Зеленский обрек Украину на роль главной жертвы в ссоре Запада с Белоруссией и Россией
Все новости / Армия / ВСУ дважды обстреляли ДНР из минометов и гранатометов в течение суток
Рейтинг@Mail.ru