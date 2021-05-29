Определены самые полезные виды чая

Лондон, 29 мая. Существует множество различных сортов чая, которые помимо вкусовых и цветовых различий обладают и полезными свойствами.

Чай из ромашки помогает при мышечных спазмах, бессоннице, ревматических болях и сенной лихорадке. Белый чай защищает кожу от ярких солнечных лучей и обладает антивозрастной активностью. Он убивает вирусы, грибки и вредные бактерии в организме намного лучше, чем любой другой напиток.

Зеленый чай уменьшает воспаление и помогает работе сердца, улучшая кровообращение. Его противовоспалительные свойства оказывают положительное влияние на уровень холестерина и артериальное давление. Самый популярный в мире черный чай богат антиоксидантами и многократно снижает риск ишемической болезни сердца, сообщает NCBI.

Недавно японские ученые представили пять напитков, с помощью которых можно продлить жизнь. Они могут быть как горячими, так и холодными.