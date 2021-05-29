Сотрудник ГИБДД ранил напавшего на него юношу в Новосибирской области

Новосибирск, 29 мая. Сотрудники регионального главка МВД проводят проверку по факту применения оружия сотрудником ГИБДД. Ранение получил 19-летний мужчина.

Согласно официальной информации, наряд ГИБДД в ходе погони остановил автомобиль, из которого сразу же выбежали люди. Силовики задержали предполагаемого водителя и попытались посадить его в служебное авто для идентификации.

Вернулись двое его приятелей и предприняли попытку помешать законным действиям силовиков. Наибольшую физическую активность проявил 19-летний гражданин. Демонстрация табельного оружия его не испугала. Во время борьбы инспектор непроизвольно выстрелил в агрессивного юнца. Пуля попала ему в голову.

Нападение на сотрудника полиции произошло в Москве. Уборщик поссорился с силовиком и метнул в него нож, сообщал ФАН.