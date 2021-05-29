Организаторы ОИ-2020 хотят переложить коронавирусные риски на спортсменов

Токио, 29 мая. Организаторы ОИ-2020 попросят участников отказаться от любых претензий по организации соревнований, связанных с коронавирусом. По информации издания Kyodo, каждый спортсмен подпишет специальную бумагу, где подтвердит отсутствие претензий в связи с возможным заражением коронавирусом.

«Целиком и полностью логичное решение. Японские власти хотят сбросить с себя ответственность, поскольку есть немаленький шанс того, что кто-то обязательно заразится. Япония в целом не рада, что должна проводить Олимпийские игры в такое трудное время, в стране до сих пор режим чрезвычайной ситуации», — рассказал корреспонденту ФАН спортивный юрист Антон Степанюк.

Ранее на ФАН вышел материал про отмененные ОИ-1940 в Токио. Япония отказалась от турнира из-за начавшейся войны.