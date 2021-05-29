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10:23
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Уругвае
10:22
Происшествия
Задержание порезавших мужчину злоумышленников в Москве попало на видео
10:22
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Жителям Петербурга сообщили о наступлении сухой погоды
10:21
Экономика
Глава АКРА Сухов оценил перспективы рубля в 2021 году
10:17
Общество
Чат-бот по семейной психологии станет доступен для пользователей из России
10:16
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе рассказал Урганту о бессонных ночах из-за ребенка
10:13
Экономика
Финансовый блок правительства отчитался о доходах служащих
10:11
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой выступит на музыкальном фестивале в Сочи
10:10
Происшествия
Лодка с гнилыми трупами и черепами обнаружена у берегов Тринидада и Тобаго
10:08
Общество
Молодой волонтер под Калининградом спас детей из горящей квартиры
10:05
Политика
США потратят на поддержку Украины 255 млн долларов
10:04
Технологии
Планшеты Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite от Samsung представили в России
10:03
Политика
Чешский МИД готов оказать содействие сотрудникам школы при посольстве России
10:02
Происшествия
Два человека погибли в горящем внедорожнике после столкновения с фурой под Саратовом
10:00
Антитеррор
Емельян Гебрев: почему оружейного барона из Болгарии назначили жертвой ГРУ
09:57
Балканы
Почему смену Высокого представителя ООН по Боснии и Герцеговине нельзя считать легитимной
09:55
ФАН-ТВ
Свадебное платье из живых цветов стало самым дорогим в России
09:54
Технологии
Роскосмос отчитался о рекордном количестве безаварийных ракетных пусков
09:51
Экономика
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Финансовый блок правительства отчитался о доходах служащих

Экономика
Финансовый блок правительства отчитался о доходах служащих
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 29 мая. Двое экономистов стали самыми оплачиваемыми сотрудниками Минфина и Минэкономразвития. Соответствующие сведения опубликованы на сайтах министерств.

Среди ведомств и учреждений, подконтрольных Минфину, наиболее высокий доход задекларировал директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Владимир Назаров. Он получил 46,2 миллиона рублей за прошедший год. Их совместный доход с супругой составляет 62,4 миллиона. Годом ранее объем заработанных семьей средств был ниже — 35,8 миллиона.

Служащий в Минэкономразвития экономист Сергей Синельников-Мурылев совместно с женой заработал 79,2 миллиона рублей за 2020 год. Он занимает должность ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ). Индивидуальный доход Синельникова-Мурылева составил 70,4 миллиона.

Глава Крыма Аксенов ранее также обнародовал информацию о своих финансах. По итогам прошлого года он заработал 3,4 миллиона рублей.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своей декларации указал доход в размере 83,1 миллиона рублей, и это почти в два раза больше, чем было в 2019-м, сообщает «ФедералПресс».

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минфин минэкономразвития доходы декларация о доходах
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