Финансовый блок правительства отчитался о доходах служащих

Москва, 29 мая. Двое экономистов стали самыми оплачиваемыми сотрудниками Минфина и Минэкономразвития. Соответствующие сведения опубликованы на сайтах министерств.

Среди ведомств и учреждений, подконтрольных Минфину, наиболее высокий доход задекларировал директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Владимир Назаров. Он получил 46,2 миллиона рублей за прошедший год. Их совместный доход с супругой составляет 62,4 миллиона. Годом ранее объем заработанных семьей средств был ниже — 35,8 миллиона.

Служащий в Минэкономразвития экономист Сергей Синельников-Мурылев совместно с женой заработал 79,2 миллиона рублей за 2020 год. Он занимает должность ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ). Индивидуальный доход Синельникова-Мурылева составил 70,4 миллиона.

Глава Крыма Аксенов ранее также обнародовал информацию о своих финансах. По итогам прошлого года он заработал 3,4 миллиона рублей.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своей декларации указал доход в размере 83,1 миллиона рублей, и это почти в два раза больше, чем было в 2019-м, сообщает «ФедералПресс».