Азербайджан снова захватил военнослужащих Армении, Пашинян хочет привлечь ОБСЕ

Армения и Азербайджан снова приблизились к возобновлению боевых действий. В результате вооруженных инцидентов, которые произошли на прошлой неделе, потери имеются с каждой стороны. Частым явлением становятся драки между военнослужащими. В этих условиях из Еревана поступают противоречивые сигналы об ОДКБ и желании провести демаркацию границы, что объясняется грядущими досрочными выборами в парламент.

Новые проблемы на границе

Обстановка на участке границы между Арменией и Азербайджаном, который образовался после второй карабахской войны, продолжает накаляться.

Стороны по-прежнему не могут договориться об отводе войск. Судя по всему, проект договора уже имеется, однако армянская сторона не желает его подписывать. Что не удивительно — в стране разгар предвыборной гонки и каждая политическая сила стремится использовать напряженность на границе в своих интересах.

В этих условиях инцидент, произошедший ранним утром 27 мая в приграничной части Гехаркуникской области, спровоцировал новый виток напряженности.

Первой заявление опубликовала азербайджанская сторона, которая объявила о задержании шести военнослужащих ВС Армении неподалеку от села Юхары Айрым Кельбаджарского района. По данным минобороны, две диверсионно-разведывательные группы ВС Армении проникли на азербайджанскую территорию с целью закладки фугасов на дорогах, по которым происходит снабжение войск.

Армянские солдаты были похищены с территории????????❗️Азербайджан заявляет, что якобы армянские военнослужащие нарушили "их границу", представив фальшивые координаты. Геолокация позиций азерб. диверсантов на территории Армении показывает, что солдаты были похищены именно с территории???????? pic.twitter.com/y5sUFqGBR8 — Elinash ???????? (@elinashahumyan) May 27, 2021

Оборонное ведомство Армении подтвердило факт пленения своих военных однако представило другой сценарий развития событий. Отмечается, что армянские военнослужащие были окружены и взяты в плен ВС Азербайджана при выполнении инженерных работ, которые велись «на территории N-ской воинской части» ВС Армении.

Судя по экипировке задержанных, на полноценную диверсионную группу они совсем не похожи. С другой стороны, инженерные работы могли в себя включать установку минных заграждений. В таком случае доля правды есть в заявлениях каждой стороны.

Однако о своих намерениях армянская сторона в любом случае лукавит — по обыкновению, в 3:00 утра рядовые инженерные работы не ведутся.

Возможно, что после того, как сутками ранее на мине подорвался азербайджанский грузовик, командование вооруженных сил Азербайджана решило «проучить» армянских «диверсантов» и сыграло на опережение, пока не взорвался очередной конвой.

Вчера военный грузовик Минобороны #Азербайджана попал на мину, следуя по дороге снабжения в направлении азербайджанских постов. #Азербайджанские #военнослужащие понесли #потери, есть раненые. pic.twitter.com/B9NzSPBkXJ — Карабах Новости | Война | Азербайджан (@karabah_news) May 27, 2021

Теперь шестеро военнослужащих Армении пополнили список военнопленных, которые находятся в Баку. По данным армянских СМИ, командующий российских миротворцев генерал-лейтенант Рустам Мурадов уже интересовался возможностью их обмена. В Азербайджане ответили отрицательно и указали, что действия, направленные на их возвращение, будут такими же, как в случае других пленных.

Переговоры

Примечательно, что инциденту в Гехаркунике предшествовала рабочая поездка командующего российским миротворческим контингентом в Азербайджан.

24 мая генерал Мурадов посетил Баку и, по данным издания «Грапарак», вернулся оттуда с не очень обнадеживающими для армян вестями. Несмотря на приложенные усилия, ему не удалось уговорить Азербайджан отказаться от требования демаркации границ и вывести войска с территории Черного озера.

В Ереван передали, с армянским премьер-министром Николом Пашиняном есть договоренность подписать до выборов три документа, которые закрепят, на какой основе и по какой карте будут проведены работы по разграничению границ. Азербайджан выступает за неблагоприятную для армян карту АССР, а если Пашинян не согласится, угрожают применить военную силу и не допустить, чтобы выборы состоялись. Мурадову было прямо сказано, что, если Пашинян должен выполнить свое обещание.

Федеральное агентство новостей /

На следующий день Мурадов встретился с министром обороны Вагаршаком Арутюняном, после чего, несмотря на ситуацию на границе, армянский министр 27 мая убыл на переговоры в Москву.

Одновременно Никол Пашинян попытался обратить ситуацию себе на пользу и экстренно посетил пограничное село Кут в Гехаркуникской области. И.о. премьер-министра призвал всех сплотиться, потому что «противник хочет поставить армянское общество друг против друга» и «никаких теневых сделок за спиной и у общества не будет». Отвечая на вопрос о роли Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в урегулировании напряженности, Пашинян заявил, что необходимо сделать все, чтобы ее авторитет был высоким.

primeminister.am / Аппарат Премьер-министра Республики Армения

В то же время в ходе заседания парламента Пашинян уже говорил, что не подпишет трехстороннее заявление о делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы до тех пор, пока все подразделения ВС Азербайджана не покинут территорию страны. Попутно он отметил бездействие ОДКБ в разрешении конфликтной ситуации.

Однако главным «новшеством» можно отметить предложение армянского премьера разместить международных наблюдателей России и других стран Минской группы ОБСЕ (США и Франции) вдоль границ между Арменией и Азербайджаном.

«Предлагаю договориться, чтобы подразделения двух сторон зеркальным образом отошли от границы», — заявил политик.

Пашинян предложил азербайджанской стороне отойти на исходные позиции в районе Сотка и Хознавара и разместить на этом участке международных наблюдателей с целью уточнения границ.

Столь быстрое предложение фактически демонстрирует, что обострение стало дополнительным поводом затянуть переговоры о демаркации и не подписывать какие-либо документы с Азербайджаном, всячески вовлекая в этот процесс и сильных международных игроков.

Тем не менее, к вечеру 28 мая наконец было объявлено, что министры обороны России и Армении подписали соглашение о пошаговом урегулировании ситуации на армяно-азербайджанской границе. Это означает, что была утверждена единая карта, по которой стороны могут начать процесс определения границы. Вполне возможно, если Ереван подпишет и другие обещанные соглашения, то Баку вернет оставшихся пленных армян. Это будет на руку и Пашиняну в условии надвигающихся выборов.

Иран готов вступиться за Армению

На этой неделе министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетил Баку и Ереван, чем обозначил повышенный интерес Тегерана к ситуации в Сюникской области.

В обоих случаях внимание уделялось транспортным маршрутам через Закавказье — продвигаемый Турцией и Азербайджаном «Зангезурский коридор» является прямым конкурентом жизненно важного для Ирана маршрута «Север-Юг», части которого проходят как через Азербайджан, так и через Армению.

С азербайджанским лидером обсуждалось координирование усилий в сфере безопасности в регионе.

«Появляются новые возможности и вызовы в связи с постконфликтной ситуацией в регионе. Иран и Азербайджан должны координировать усилия и способствовать долгосрочному и устойчивому миру в регионе», — сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Зарифом.

В Ереване глава иранского МИД отметил, что Тегеран всегда настаивал на сохранении территориальной целостности, суверенитета государств и мирном решении кризисов, а также надеется на расширение иранского присутствия в Сюникской области путем реализации экономических проектов.

primeminister.am / Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Касаясь экономической повестки, Пашинян напомнил, что в Сюникской области, на границе с Ираном, создана зона свободной торговли, которая может стать важной площадкой для активизации экономического сотрудничества.

В свою очередь Зариф выразил уверенность, что после пандемии коронавируса страны смогут укрепить двустороннее экономическое сотрудничество. По его словам, зона свободной торговли в Мегри, а также наличие железной дороги Иран — Нахичевань — Армения могут стать крайне эффективными для обеих стран.

«Надеюсь, что мы в ближайшее время сможем обеспечить активное присутствие в Сюнике. У меня был стратегический диалог с армянскими коллегами. И при первой же возможности наш представитель приедет в Армению для продолжения этого диалога», — подчеркнул глава иранского МИД.

Важным моментом является состоявшийся ранее визит в Армению делегации Министерства обороны Ирана. Несмотря на то, что подробностей не обнародовано, стороны вполне могли обсуждать пути оказания поддержки армянским войскам в сдерживании Азербайджана от захвата Сюника.

Все это недвусмысленно показывает приоритеты Исламской Республики: развитие транспортного коридора через Армению к Черному морю, а также сохранение Сюника за Ереваном, что будет блокировать создание полноценного сухопутного коридора из Азербайджана в Турцию.

Короткой строкой

Еще один вооруженный инцидент между двумя странами произошел в ночь с 27 на 28 мая. Азербайджанское минобороны сообщило об обстреле со стороны ВС Армении в районе деревни Ашагы Бузгов в Бабекском районе Нахичеванской автономной Республики, в результате которого был ранен один военнослужащий. Армянское оборонное ведомство факт обстрела опровергает.

Федеральное агентство новостей /

27 мая и.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян подал в отставку. Слухи об отставке министра не раз появлялись в прессе, в особенности в контексте разногласий с Николом Пашиняном. Вполне возможно, что глава МИД не захотел участвовать в подписании невыгодных для Армении соглашений с Азербайджаном.

Объявлена дата визита президента Турции в Азербайджан. 15 июня Реджеп Тайип Эрдоган посетит Баку, а 16 июня отправится в Шушу, где поучаствует в церемонии закладки фундамента новой школы. Вполне возможно, что финансироваться образовательное учреждение будет фондом «Маариф», развитие школ которого активно продвигает турецкий лидер в противовес сети исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

В населенных пунктах Капан, Мегри и Тех появятся постоянные воинские части Пограничной службы ФСБ России. Решение принято 27 мая армянским правительством. В обосновании этого было отмечено, что по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года возникла необходимость укрепления юго-восточных границ Армении.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Южный ветер», чтобы получать еще больше аналитики и информации о событиях на Ближнем Востоке, Закавказье и Украине.