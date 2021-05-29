Дочь покойной Юлии Началовой выступит на музыкальном фестивале в Сочи

Сочи, 29 мая. Школьница Вера Алдонина пошла по стопам своей матери Юлии Началовой и занялась музыкальной карьерой. Она выступит на престижном фестивале в Краснодарском крае.

Летом 14-летняя Вера Алдонина отправится в Сочи, где споет на большой сцене. Источник издания Teleprogramma.pro не уточнил, о каком фестивале идет речь. Единственная наследница покойной Юлии Началовой прекрасно поет. До этого она выступала на «Последнем звонке» в своей гимназии в Москве.

«Она будет сначала у одной бабушки проводить время, потом у другой. По всем бабушкам, в общем, проедет. Будет в Воронеже и Ялте», — добавил собеседник.

Вера Алдонина сейчас живет в доме родителей своей матери, поскольку оттуда ей ближе ездить в школу. При этом она часто навещает своего отца — футболиста Евгения Алдонина. С его семьей у девушки сложились прекрасные отношения.

Исполнительница хита «Дюймовочка» скончалась в марте 2019 года. В последние годы Юлия Началова страдала от ряда хронических заболеваний, в том числе гангрены, но не обращалась за помощью к врачам.

После смерти артистки выяснилось, что ее бывший гражданский супруг Александр Фролов потребовал вернуть ему 20 млн рублей. Хоккеист давал эти деньги Началовой на проведение юбилейного концерта, но из-за болезни она не смогла реализовать эти планы. Теперь Фролов хочет получить деньги от семьи певицы.