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29 мая 10:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:23
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Уругвае
10:22
Происшествия
Задержание порезавших мужчину злоумышленников в Москве попало на видео
10:22
Общество
Жителям Петербурга сообщили о наступлении сухой погоды
10:21
Экономика
Глава АКРА Сухов оценил перспективы рубля в 2021 году
10:17
Общество
Чат-бот по семейной психологии станет доступен для пользователей из России
10:16
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе рассказал Урганту о бессонных ночах из-за ребенка
10:13
Экономика
Финансовый блок правительства отчитался о доходах служащих
10:11
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой выступит на музыкальном фестивале в Сочи
10:10
Происшествия
Лодка с гнилыми трупами и черепами обнаружена у берегов Тринидада и Тобаго
10:08
Общество
Молодой волонтер под Калининградом спас детей из горящей квартиры
10:05
Политика
США потратят на поддержку Украины 255 млн долларов
10:04
Технологии
Планшеты Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite от Samsung представили в России
10:03
Политика
Чешский МИД готов оказать содействие сотрудникам школы при посольстве России
10:02
Происшествия
Два человека погибли в горящем внедорожнике после столкновения с фурой под Саратовом
10:00
Антитеррор
Емельян Гебрев: почему оружейного барона из Болгарии назначили жертвой ГРУ
09:57
Балканы
Почему смену Высокого представителя ООН по Боснии и Герцеговине нельзя считать легитимной
09:55
ФАН-ТВ
Свадебное платье из живых цветов стало самым дорогим в России
09:54
Технологии
Роскосмос отчитался о рекордном количестве безаварийных ракетных пусков
09:51
Экономика
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Дочь покойной Юлии Началовой выступит на музыкальном фестивале в Сочи

Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой выступит на музыкальном фестивале в Сочи
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Сочи, 29 мая. Школьница Вера Алдонина пошла по стопам своей матери Юлии Началовой и занялась музыкальной карьерой. Она выступит на престижном фестивале в Краснодарском крае.

Летом 14-летняя Вера Алдонина отправится в Сочи, где споет на большой сцене. Источник издания Teleprogramma.pro не уточнил, о каком фестивале идет речь. Единственная наследница покойной Юлии Началовой прекрасно поет. До этого она выступала на «Последнем звонке» в своей гимназии в Москве.

«Она будет сначала у одной бабушки проводить время, потом у другой. По всем бабушкам, в общем, проедет. Будет в Воронеже и Ялте», — добавил собеседник.

Вера Алдонина сейчас живет в доме родителей своей матери, поскольку оттуда ей ближе ездить в школу. При этом она часто навещает своего отца — футболиста Евгения Алдонина. С его семьей у девушки сложились прекрасные отношения.

Исполнительница хита «Дюймовочка» скончалась в марте 2019 года. В последние годы Юлия Началова страдала от ряда хронических заболеваний, в том числе гангрены, но не обращалась за помощью к врачам.

После смерти артистки выяснилось, что ее бывший гражданский супруг Александр Фролов потребовал вернуть ему 20 млн рублей. Хоккеист давал эти деньги Началовой на проведение юбилейного концерта, но из-за болезни она не смогла реализовать эти планы. Теперь Фролов хочет получить деньги от семьи певицы.

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сочи певица началова
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