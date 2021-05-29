«Этот день в истории». Что произошло 29 мая, праздники, факты, люди

29 мая 1958 года организация гастроэнтерологов решила, что Дню здорового питания и пищеварения — быть. С тех пор в этот праздник принято употреблять только качественную пищу: никаких чипсов и булочек с кремом. Хотя бы на один день. Цель такого праздника — привлечь внимание к необходимости здорового питания как залога счастливой и долгой жизни.

68 лет назад люди впервые покорили Эверест — самую высокую гору в мире. Ее высота составляет 8848,86 метров. Первопроходцами стали шерпа Тенцинг Норгей и новозеландец Эдмунд Хиллари. Восхождение на эту вершину является одним из самых заветных желаний многих путешественников и альпинистов. Готовиться к покорению Эвереста нужно долгие годы, да и удовольствие это не из дешевых: подъем на гору-легенду равен стоимости квартиры в Петербурге.

В 2009 году при Белом доме США был создан специальный отдел по кибербезопасности, что, впрочем, не помогло Вашингтону избежать множественных атак в виртуальном пространстве. Решение о создании этого подразделения принял 44-й президент Америки Барак Обама. С тех пор цифровая инфраструктура стала стратегическим национальным ресурсом США, что, опять-таки, не спасает их от множественных угроз.