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29 мая 10:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:23
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Уругвае
10:22
Происшествия
Задержание порезавших мужчину злоумышленников в Москве попало на видео
10:22
Общество
Жителям Петербурга сообщили о наступлении сухой погоды
10:21
Экономика
Глава АКРА Сухов оценил перспективы рубля в 2021 году
10:17
Общество
Чат-бот по семейной психологии станет доступен для пользователей из России
10:16
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе рассказал Урганту о бессонных ночах из-за ребенка
10:13
Экономика
Финансовый блок правительства отчитался о доходах служащих
10:11
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой выступит на музыкальном фестивале в Сочи
10:10
Происшествия
Лодка с гнилыми трупами и черепами обнаружена у берегов Тринидада и Тобаго
10:08
Общество
Молодой волонтер под Калининградом спас детей из горящей квартиры
10:05
Политика
США потратят на поддержку Украины 255 млн долларов
10:04
Технологии
Планшеты Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite от Samsung представили в России
10:03
Политика
Чешский МИД готов оказать содействие сотрудникам школы при посольстве России
10:02
Происшествия
Два человека погибли в горящем внедорожнике после столкновения с фурой под Саратовом
10:00
Антитеррор
Емельян Гебрев: почему оружейного барона из Болгарии назначили жертвой ГРУ
09:57
Балканы
Почему смену Высокого представителя ООН по Боснии и Герцеговине нельзя считать легитимной
09:55
ФАН-ТВ
Свадебное платье из живых цветов стало самым дорогим в России
09:54
Технологии
Роскосмос отчитался о рекордном количестве безаварийных ракетных пусков
09:51
Экономика
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Молодой волонтер под Калининградом спас детей из горящей квартиры

Общество
Молодой волонтер под Калининградом спас детей из горящей квартиры
vk.com  /  Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

Калиниград, 29 мая. Прохожий спас из горящей квартиры двух детей. Мальчик и школьница едва не стали жертвами шалости: малыш решил поиграть с зажигалкой.

Огонь вспыхнул в квартире дома на улице Жуковского в Советске. По предварительной версии, четырехлетний ребенок играл с зажигалкой, что и привело к возгоранию.

Дети заперлись в одной из комнат. Прохожие заметили идущий из окон дым и вызвали пожарных. На помощь малышам бросился 25-летний волонтер Александр Степанов. Молодой человек залез в окно, закрыл лицо мокрой тряпкой и вынес на руках мальчика и 15-летнюю девочку.

Потом он вместе с сотрудниками ДПС попытался потушить огонь. Прибывшие на место сотрудники МЧС окончательно ликвидировали пламя. Сам Александр не считает себя героем. Он уверен, что на его месте поступил бы так каждый.

Житель Самарской области спас маленького зайчонка на пожаре в поле, сообщал ФАН. Малыш теперь обоснуется в тольяттинском приюте для птиц.

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дети пожар хорошие новости россии
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