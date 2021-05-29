Молодой волонтер под Калининградом спас детей из горящей квартиры

Калиниград, 29 мая. Прохожий спас из горящей квартиры двух детей. Мальчик и школьница едва не стали жертвами шалости: малыш решил поиграть с зажигалкой.

Огонь вспыхнул в квартире дома на улице Жуковского в Советске. По предварительной версии, четырехлетний ребенок играл с зажигалкой, что и привело к возгоранию.

Дети заперлись в одной из комнат. Прохожие заметили идущий из окон дым и вызвали пожарных. На помощь малышам бросился 25-летний волонтер Александр Степанов. Молодой человек залез в окно, закрыл лицо мокрой тряпкой и вынес на руках мальчика и 15-летнюю девочку.

Потом он вместе с сотрудниками ДПС попытался потушить огонь. Прибывшие на место сотрудники МЧС окончательно ликвидировали пламя. Сам Александр не считает себя героем. Он уверен, что на его месте поступил бы так каждый.

Житель Самарской области спас маленького зайчонка на пожаре в поле, сообщал ФАН. Малыш теперь обоснуется в тольяттинском приюте для птиц.