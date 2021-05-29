США потратят на поддержку Украины 255 млн долларов

Вашингтон, 29 мая. США намерены оказать Украине финансовую поддержку. С этой целью Госдепартамент запросил у конгресса 255 миллионов долларов.

Такая помощь будет способствовать развитию экономики страны, борьбе с коррупцией, а также «противодействию» России, уточнили в бюджетном запросе Госдепа.

Кроме того, часть выделенных средств будет направлена на поддержку работы Специальной мониторинговой комиссии, которая контролирует ситуацию на востоке Украины.

Ранее стало известно о возможном выходе России и США из Договора по открытому небу. Шансы на сохранение ДОН очень малы, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Денонсация соглашения будет рассмотрена на заседании Госдумы.