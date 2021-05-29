Планшеты Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite от Samsung представили в России

Москва, 29 мая. Южнокорейский бренд техники Samsung представил в России сразу два новых планшета — Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite.

Samsung Galaxy Tab S7 FE может похвастаться большим дисплеем. Его диагональ составляет 12,4 дюйма. В планшете установлен процессор Snapdragon 750G, а в прошлой версии — чип Snapdragon 865. Устройство может работать со стилусом S Pen с Bluetooth.

Что касается планшета Samsung Galaxy Tab A7 Lite, диагональ дисплея составляет 8,7 дюйма. Разрешение — 1340х800 пикселей. В устройство встроены датчики изображения на 8 и 2 Мп. Оба планшета поддерживают быструю зарядку. Еще они оснащены Wi-Fi, Bluetooth версии 5.0, GPS и ГЛОНАСС.

В конце марта компания Samsung приступила к установке российского софта на смартфоны, реализуемые на территории РФ. С 1 апреля в России вступил в силу закон об обязательной закачке отечественных веб-приложений на гаджеты. Ему обязаны следовать все компании.