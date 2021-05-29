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29 мая 10:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:23
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Уругвае
10:22
Происшествия
Задержание порезавших мужчину злоумышленников в Москве попало на видео
10:22
Общество
Жителям Петербурга сообщили о наступлении сухой погоды
10:21
Экономика
Глава АКРА Сухов оценил перспективы рубля в 2021 году
10:17
Общество
Чат-бот по семейной психологии станет доступен для пользователей из России
10:16
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе рассказал Урганту о бессонных ночах из-за ребенка
10:13
Экономика
Финансовый блок правительства отчитался о доходах служащих
10:11
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой выступит на музыкальном фестивале в Сочи
10:10
Происшествия
Лодка с гнилыми трупами и черепами обнаружена у берегов Тринидада и Тобаго
10:08
Общество
Молодой волонтер под Калининградом спас детей из горящей квартиры
10:05
Политика
США потратят на поддержку Украины 255 млн долларов
10:04
Технологии
Планшеты Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite от Samsung представили в России
10:03
Политика
Чешский МИД готов оказать содействие сотрудникам школы при посольстве России
10:02
Происшествия
Два человека погибли в горящем внедорожнике после столкновения с фурой под Саратовом
10:00
Антитеррор
Емельян Гебрев: почему оружейного барона из Болгарии назначили жертвой ГРУ
09:57
Балканы
Почему смену Высокого представителя ООН по Боснии и Герцеговине нельзя считать легитимной
09:55
ФАН-ТВ
Свадебное платье из живых цветов стало самым дорогим в России
09:54
Технологии
Роскосмос отчитался о рекордном количестве безаварийных ракетных пусков
09:51
Экономика
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Планшеты Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite от Samsung представили в России

Технологии
Планшеты Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite от Samsung представили в России
samsung.com  /  SAMSUNG

Москва, 29 мая. Южнокорейский бренд техники Samsung представил в России сразу два новых планшета — Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite.

Samsung Galaxy Tab S7 FE может похвастаться большим дисплеем. Его диагональ составляет 12,4 дюйма. В планшете установлен процессор Snapdragon 750G, а в прошлой версии — чип Snapdragon 865. Устройство может работать со стилусом S Pen с Bluetooth.

Что касается планшета Samsung Galaxy Tab A7 Lite, диагональ дисплея составляет 8,7 дюйма. Разрешение — 1340х800 пикселей. В устройство встроены датчики изображения на 8 и 2 Мп. Оба планшета поддерживают быструю зарядку. Еще они оснащены Wi-Fi, Bluetooth версии 5.0, GPS и ГЛОНАСС.

В конце марта компания Samsung приступила к установке российского софта на смартфоны, реализуемые на территории РФ. С 1 апреля в России вступил в силу закон об обязательной закачке отечественных веб-приложений на гаджеты. Ему обязаны следовать все компании.

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россия samsung гаджеты
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