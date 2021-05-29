Чешский МИД готов оказать содействие сотрудникам школы при посольстве России

Прага, 29 мая. Чешская сторона не собирается закрывать среднюю школу при российском посольстве в Праге. Об этом говорится в обнародованном документе МИД Чехии.

Власти республики не стремятся зарыть образовательное учреждение при посольстве России. Внешнеполитическое ведомство Чехии готово оказать дипломатическому представительству РФ содействие в изменении статуса ее сотрудников, которые работают в школе. Предлагается поменять их положение в стране за счет выдачи временных видов на жительство, сказано в документе.

Педагоги и технические служащие средней школы числятся сотрудниками при посольстве РФ в Праге. Сложности возникли на фоне дипломатического скандала Чехии и России, который привел к сокращению числа сотрудников дипломатических представительств в обеих странах. Штаты посольств РФ в Праге и Чехии в Москве уровняют до конца месяца.