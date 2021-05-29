Два человека погибли в горящем внедорожнике после столкновения с фурой под Саратовом

Саратов, 29 мая. Полиция выясняет причины смертельного ДТП в Хвалынском районе. Жертвами инцидента стали водитель и пассажир загоревшейся иномарки.

Водитель и пассажир Volkswagen Tiguan сгорели заживо после аварии с участием грузовика Man, сообщает пресс-служба ГИБДД по области. При этом мужчина, находившийся за рулем фуры, не пострадал.

ДТП случилось возле поселка Алексеевка. Водитель внедорожника пошел на обгон, однако потерял управление и врезался в большегруз. В результате происшествия оба автомобиля загорелись и съехали в кювет. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства аварии.

На прошлой неделе водитель фуры заживо сгорел после тройного ДТП в Ульяновской области, писал ФАН.