Роскосмос отчитался о рекордном количестве безаварийных ракетных пусков

Москва, 29 мая. Специалисты государственной корпорации «Роскосмос» провели 59-й ракетный запуск в безаварийном режиме, что стало рекордом в современной истории РФ.

Старт ракеты «Союз-2.1б» с 36 спутниками британской компании OneWeb, состоявшийся 28 мая, продолжил непрерывную серию успешных запусков Роскосмоса и довел количество благополучных миссий до рекордного показателя. Об этом сообщил руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин в личном Telegram-канале.

Значение в 59 безаварийных ракетных пусков достигнуто Роскосмосом впервые. Предыдущее достижение в 58 запусков без серьезных происшествий было зафиксировано в период с февраля 1992 года по февраль 1993 года.

Ранее сообщалось, что руководитель NASA примет участие в петербургской конференции госкорпорации «Роскосмос».