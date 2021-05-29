Общий объем задолженности граждан РФ по ипотеке вырос до 10 трлн рублей

Москва, 29 мая. Центробанк РФ опубликовал статистику, согласно которой суммарный долг россиян по ипотеке превысил 10 триллионов рублей.

Банк России регулярно сравнивает уровень долгов жителей страны. Согласно статистическим данным, их объем по итогам апреля стал на 2,9% больше, чем в предыдущем месяце. Если же сопоставлять с аналогичным периодом прошлого года, то рост составил 25,8%.

Подавляющее большинство граждан справляется с выплатами по жилищным займам — лишь 0,7% от общего объема являются просроченными. Это приблизительно равняется 69,7 миллиарда рублей.

Эксперты Центробанка продолжают беспокоиться об общей долговой нагрузке физлиц. В начале 2021 года она составила рекордные 11,9%, говорится в отчете регулятора. Считается, что причиной стала выдача банками необеспеченных кредитов.

Юрист Артем Баранов ранее объяснял, что крайнюю меру в виде выселения банк применяет только к тем, кто не выплачивает ипотеку длительное время. Срок невыплаты кредита зависит от терпения конкретной финансовой организации, цитирует его «ФедералПресс».