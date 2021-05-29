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29 мая 10:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:23
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Уругвае
10:22
Происшествия
Задержание порезавших мужчину злоумышленников в Москве попало на видео
10:22
Общество
Жителям Петербурга сообщили о наступлении сухой погоды
10:21
Экономика
Глава АКРА Сухов оценил перспективы рубля в 2021 году
10:17
Общество
Чат-бот по семейной психологии станет доступен для пользователей из России
10:16
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе рассказал Урганту о бессонных ночах из-за ребенка
10:13
Экономика
Финансовый блок правительства отчитался о доходах служащих
10:11
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой выступит на музыкальном фестивале в Сочи
10:10
Происшествия
Лодка с гнилыми трупами и черепами обнаружена у берегов Тринидада и Тобаго
10:08
Общество
Молодой волонтер под Калининградом спас детей из горящей квартиры
10:05
Политика
США потратят на поддержку Украины 255 млн долларов
10:04
Технологии
Планшеты Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite от Samsung представили в России
10:03
Политика
Чешский МИД готов оказать содействие сотрудникам школы при посольстве России
10:02
Происшествия
Два человека погибли в горящем внедорожнике после столкновения с фурой под Саратовом
10:00
Антитеррор
Емельян Гебрев: почему оружейного барона из Болгарии назначили жертвой ГРУ
09:57
Балканы
Почему смену Высокого представителя ООН по Боснии и Герцеговине нельзя считать легитимной
09:55
ФАН-ТВ
Свадебное платье из живых цветов стало самым дорогим в России
09:54
Технологии
Роскосмос отчитался о рекордном количестве безаварийных ракетных пусков
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Шоу-бизнес
Пользователи Сети нашли схожесть в песнях победителей Евровидения и Аллы Пугачевой
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Пользователи Сети нашли схожесть в песнях победителей Евровидения и Аллы Пугачевой

  /   Обновлено: 29 мая 2021 10:20
Шоу-бизнес
Пользователи Сети нашли схожесть в песнях победителей Евровидения и Аллы Пугачевой
Global Look Press  /  Soeren Stache

Москва, 29 мая. Победителей международного конкурса «Евровидение-2021» — итальянскую группу Maneskin — обвинили в плагиате. Музыканты, судя по всему, сильно вдохновились песней Аллы Пугачевой.

Поразительную схожесть двух композиций обнаружила одна из пользовательниц TikTok. Девушка опубликовала в соцсети ролик, в котором сравнила текст песни I wanna be your slave, и хит Аллы Пугачевой «Будь или не будь». Оказалось, что итальянцы будто под копирку повторяют фразы российской исполнительницы, но на английском языке.

««Будь со мной мальчиком, будь со мной мастером, будь со мной гангстером», — поет Пугачева. Почти то же самое говорится в песне Maneskin: I wanna be your master, I wanna be your gangster» («Я хочу быть твоим хозяином, я хочу быть твоим гангстером». — Прим. ФАН), — удивилась внимательная пользовательница Сети.

Ролик быстро распространился в TikTok и стал поводом для многочисленных шуток. Кто-то даже придумал мем, где Алла Пугачева стоит перед сложным выбором — Максим Галкин или участник группы Maneskin Дамиано Давид. Пользователи Сети с иронией отметили, что теперь будут ждать совместный хит Пугачевой и итальянских музыкантов, пишет «Вечерняя Москва».

После победы на международном песенном конкурсе вокруг Maneskin разразился скандал. Солиста группы заподозрили в употреблении запрещенных веществ. Музыкант добровольно стад анализ, который оказался отрицательным.

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музыка евровидение плагиат
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Все новости / Шоу-бизнес / Пользователи Сети нашли схожесть в песнях победителей Евровидения и Аллы Пугачевой
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