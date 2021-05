Пользователи Сети нашли схожесть в песнях победителей Евровидения и Аллы Пугачевой

Москва, 29 мая. Победителей международного конкурса «Евровидение-2021» — итальянскую группу Maneskin — обвинили в плагиате. Музыканты, судя по всему, сильно вдохновились песней Аллы Пугачевой.

Поразительную схожесть двух композиций обнаружила одна из пользовательниц TikTok. Девушка опубликовала в соцсети ролик, в котором сравнила текст песни I wanna be your slave, и хит Аллы Пугачевой «Будь или не будь». Оказалось, что итальянцы будто под копирку повторяют фразы российской исполнительницы, но на английском языке.

««Будь со мной мальчиком, будь со мной мастером, будь со мной гангстером», — поет Пугачева. Почти то же самое говорится в песне Maneskin: I wanna be your master, I wanna be your gangster» («Я хочу быть твоим хозяином, я хочу быть твоим гангстером». — Прим. ФАН), — удивилась внимательная пользовательница Сети.