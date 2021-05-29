Норвежцы испугались войны с Россией из-за сговора США с Осло

Осло, 29 мая. Военный сговор между Вашингтоном и Осло несет угрозу для безопасности Норвегии. Об этом заявил эксперт по политике безопасности из норвежского Оборонного колледжа Турмуд Хейер.

Вашингтон и Осло 27 мая подписали договор, позволяющий Пентагону размещать военные базы на территории Норвегии у границ России. Кроме того, Осло разрешил военным и гражданам США беспрепятственно въезжать и выезжать из Норвегии. Согласно договору, Вашингтон сможет вести самостоятельный полицейский надзор за своими военнослужащими и гражданскими сотрудниками, даже если те совершат преступление в неслужебное время и за пределами баз. Соглашение рассчитано на 10 лет и позволит США вести себя в стране, как у себя дома, передает норвежское издание Aftenposten.

Согласно официальным заявлениям Осло, данное соглашение якобы предоставляет Норвегии дополнительную защиту. Однако норвежские военные эксперты уверены, что Норвегия окажется в опасности в случае войны между Россией и США. При этом США вместо оказания помощи «смоются за большую лужу».

«Норвегия рискует быть втянутой в конфликт, который разыграется в том числе и на норвежской территории, хотя самой Норвегии он совершенно не нужен. И урегулировать его будут, возможно, совершенно не так, как того хотела бы Норвегия. США после такого конфликта смогут вернуться домой, а вот Норвегия так и останется ближайшим соседом России», — пояснил Хейер.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу неоднократно отмечал, что Москва в последнее время фиксирует усиление активности США и НАТО у своих границ, поэтому Россия вынуждена принимать меры для обеспечения собственной безопасности.