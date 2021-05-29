Норкин двумя фразами осадил Кортнева и Деревянко за «переобувание» в политике

Москва, 29 мая. Телеведущий Андрей Норкин высказался об артистах, которые открыто меняют политическую позицию за короткое время. Он привел примеры Алексея Кортнева и Павла Деревянко.

По словам Норкина, Кортнев, лидер группы «Несчастный случай», с разницей в несколько месяцев дал интервью с поддержкой незаконных протестов и проправительственного курса. Также ведущий напомнил, что музыкант поддержал «пакет Яровой», но после критики в свой адрес оправдал это неспособностью разобраться в законах о регулировании интернета.

Деревянко, известный по фильмам «Гитлер капут!», «Домашний арест» и «СуперБобровы», также относится к «переобувающимся» звездам, напомнил Норкин. Скандальный артист раскритиковал действия правоохранителей по поддержанию порядка на незаконных акциях, но вскоре объяснил эти высказывания «эмоциями» и уточнил, что не призывал выходить на митинги.

Норкин в программе «Место встречи» задался вопросом о причинах подобной «гибкости» известных россиян. Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев предположил, что «переобувание» не отражается на их популярности, так как их аудитория недостаточно понимает ситуацию, а сами артисты «вдвойне не разбираются в политике».

«А чего их тогда все время тянет высказываться на эту тему, если они понимают, что, может быть, потом придется оправдываться?» — выразил недоумение Норкин.

Легостаев связал политическое «неравнодушие» звезд с желанием говорить на актуальные и волнующие общественность темы. По мнению журналиста, любой человек, привыкший к камерам и микрофонам, склонен привлекать внимание и использовать для этого почти любую возможность. Однако Норкин не согласился с мнением критика, отметив, что знаменитостей никто не заставляет делать заявления по актуальной повестке.

«Может быть, это не очень нормально, но они такие люди. Они любят общественное внимание. И я бы не стал всерьез воспринимать какие-то их заявления», — сказал Легостаев.

«Я бы согласился, если бы поймали условного Деревянко или Кортнева на улице, сунули ему в лицо микрофон и потребовали: говори. И он бы сразу наговорил. А они сами себя на телефоны снимают! Никто их не заставляет», — отметил Норкин.

Ранее ведущий высказался о лидере группы «Ногу свело» Максе Покровском, который критикует ситуацию в России, находясь в США. Норкин обратил внимание, что Покровский может зарабатывать только на гастролях в РФ, что почему-то не мешает ему негативно высказываться о стране и ее жителях.