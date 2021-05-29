Ученые установили максимальную продолжительность жизни человека

Москва, 29 мая. Группа международных биологов создала тест, который на основании комплексных показателей здоровья прогнозирует продолжительность жизни человека.

Уникальность разработки ученых заключается в том, что тест-система позволяет не только рассчитать биологический возраст человека, но и предугадать продолжительность его жизни. При этом данный метод нельзя назвать точным на 100%.

«Для оценки состояния здоровья и формирования прогноза требуется провести анализ крови на DOSI. На его основе составляется прогноз, учитывающий особенности каждого человека», — пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Установлено, что показатель динамического состояния организма с возрастом снижается. Согласно расчетам специалистов, он достигает минимальных значений к 120–150 годам.

Интервальное голодание способно замедлить процессы старения в организме и улучшить память. Такое открытие после ряда проведенных исследований на грызунах сделали ученые из Королевского колледжа Лондона.

Новое исследование ученых из Австралийского католического университета показало, что частые и короткие тренировки могут быть более полезными, чем продолжительные и редкие. Они могут помочь снизить риск заболеваний сердца и сосудов, пишет «Ридус».