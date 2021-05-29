Дети спасли от смерти двух завязанных в пакете котят под Тверью

Тверь, 29 мая. Жизни двух черных котят оказались спасены благодаря юным жителям Вышнего Волочка. Дети нашли питомцев в завязанном пакете на улице.

Спасители вовремя пришли на помощь — пушистые малыши вполне могли погибнуть от нехватки воздуха. Вероятно, предыдущие хозяева таким жестоким способом хотели избавиться от животных.

В настоящее время одного из питомцев удалось пристроить, а для второго ищут новый дом.

В начале апреля котенок вступил в неравный бой с семью собаками в Пермском крае и выжил. Видео инцидента публиковал сайт 360tv.ru.