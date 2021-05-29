В Кремле пройдет первая с 2019 года церемония развода караулов Президентского полка

Москва, 29 мая. Конные и пешие караулы Президентского полка проведут церемонию развода в Кремле, которую смогут увидеть зрители.

Начало развода состоится на Соборной площади, об этом сообщил комендант Московского Кремля Сергей Удовенко. По его словам, в основе программы пеших караулов останутся динамические перестроения с демонстрацией строевых приемов и навыков владения оружием.

Удовенко подчеркнул, что в выступлении кавалерийского почетного эскорта будут присутствовать сложные и красивые элементы конных эволюций. Сезон развода караулов Президентского полка в 2020 году был пропущен из-за пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин принял парад Президентского полка в День Победы.