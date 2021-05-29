Новый штамм коронавируса выявили во Вьетнаме

Ханой, 29 мая. Очередной варианта коронавируса обнаружили во Вьетнаме. Соответствующее сообщение сделали в минздраве страны.

Разновидность возбудителя COVID-19 имеет характеристики уже существующих британского и индийского штаммов. Вьетнамская мутация SARS-CoV-2 гораздо заразнее и легко передается по воздуху. Новый вариант коронавируса мог стать причиной стремительного роста уровня заболеваемости, цитирует слова министра здравоохранения Нгуен Тхань Лонга издание VnExpress.

Наибольшую опасность для мира представляет южноафриканский штамм SARS-CoV-2, считают исследователи из Института естественных наук и медицины в Ройтлингене. Вырабатываемые антитела после заражения данным видом коронавируса оказались менее эффективны. Ученые планируют выяснить, насколько южноафриканский штамм снижает уровень защиты от вакцинации.