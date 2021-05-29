Мэр Риги считает «безумием режима» уголовное дело против него в Белоруссии

Рига, 29 мая. Решение возбудить уголовное дело против первых лиц Латвии «во всей красе продемонстрировало безумие режима» в Белоруссии, заявил мэр Риги Мартиньш Стакис.

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении рижского мэра и министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса. Поводом стала провокация с флагом республики, которую устроили политики у отеля, где вывешены национальные символы стран — участниц чемпионата мира по хоккею. Они заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотно.

«Безумие режима во всей красе. Если мы обсуждаем преступную деятельность, я предлагаю господину (президенту Белоруссии Александру. — Прим. ФАН) Лукашенко добиваться справедливости в Гаагском трибунале», — написал в Twitter Стакис.

Ранее ряд стран — участниц ЧМ по хоккею, который сейчас проходит в прибалтийской республике, высказали желание спустить государственные флаги в знак поддержки Минска. Информацию об этом подтвердили в Федерации хоккея Латвии.