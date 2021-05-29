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10:21
Экономика
Глава АКРА Сухов оценил перспективы рубля в 2021 году
10:17
Общество
Чат-бот по семейной психологии станет доступен для пользователей из России
10:16
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе рассказал Урганту о бессонных ночах из-за ребенка
10:13
Экономика
Финансовый блок правительства отчитался о доходах служащих
10:11
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой выступит на музыкальном фестивале в Сочи
10:10
Происшествия
Лодка с гнилыми трупами и черепами обнаружена у берегов Тринидада и Тобаго
10:08
Общество
Молодой волонтер под Калининградом спас детей из горящей квартиры
10:05
Политика
США потратят на поддержку Украины 255 млн долларов
10:04
Технологии
Планшеты Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite от Samsung представили в России
10:03
Политика
Чешский МИД готов оказать содействие сотрудникам школы при посольстве России
10:02
Происшествия
Два человека погибли в горящем внедорожнике после столкновения с фурой под Саратовом
10:00
Антитеррор
Емельян Гебрев: почему оружейного барона из Болгарии назначили жертвой ГРУ
09:57
Балканы
Почему смену Высокого представителя ООН по Боснии и Герцеговине нельзя считать легитимной
09:55
ФАН-ТВ
Свадебное платье из живых цветов стало самым дорогим в России
09:54
Технологии
Роскосмос отчитался о рекордном количестве безаварийных ракетных пусков
09:51
Экономика
Общий объем задолженности граждан РФ по ипотеке вырос до 10 трлн рублей
09:50
Шоу-бизнес
Пользователи Сети нашли схожесть в песнях победителей Евровидения и Аллы Пугачевой
09:49
Армия
Норвежцы испугались войны с Россией из-за сговора США с Осло
09:47
Политика
Норкин двумя фразами осадил Кортнева и Деревянко за «переобувание» в политике
09:47
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Мэр Риги считает «безумием режима» уголовное дело против него в Белоруссии

  /   Обновлено: 29 мая 2021 10:21
Политика
Мэр Риги считает «безумием режима» уголовное дело против него в Белоруссии
piqsels.com

Рига, 29 мая. Решение возбудить уголовное дело против первых лиц Латвии «во всей красе продемонстрировало безумие режима» в Белоруссии, заявил мэр Риги Мартиньш Стакис.

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении рижского мэра и министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса. Поводом стала провокация с флагом республики, которую устроили политики у отеля, где вывешены национальные символы стран — участниц чемпионата мира по хоккею. Они заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотно.

«Безумие режима во всей красе. Если мы обсуждаем преступную деятельность, я предлагаю господину (президенту Белоруссии Александру. — Прим. ФАН) Лукашенко добиваться справедливости в Гаагском трибунале», — написал в Twitter Стакис.

Ранее ряд стран — участниц ЧМ по хоккею, который сейчас проходит в прибалтийской республике, высказали желание спустить государственные флаги в знак поддержки Минска. Информацию об этом подтвердили в Федерации хоккея Латвии.

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Латвия белоруссия уголовное дело мартиньш стакис
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