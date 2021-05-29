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10:21
Экономика
Глава АКРА Сухов оценил перспективы рубля в 2021 году
10:17
Общество
Чат-бот по семейной психологии станет доступен для пользователей из России
10:16
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе рассказал Урганту о бессонных ночах из-за ребенка
10:13
Экономика
Финансовый блок правительства отчитался о доходах служащих
10:11
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой выступит на музыкальном фестивале в Сочи
10:10
Происшествия
Лодка с гнилыми трупами и черепами обнаружена у берегов Тринидада и Тобаго
10:08
Общество
Молодой волонтер под Калининградом спас детей из горящей квартиры
10:05
Политика
США потратят на поддержку Украины 255 млн долларов
10:04
Технологии
Планшеты Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite от Samsung представили в России
10:03
Политика
Чешский МИД готов оказать содействие сотрудникам школы при посольстве России
10:02
Происшествия
Два человека погибли в горящем внедорожнике после столкновения с фурой под Саратовом
10:00
Антитеррор
Емельян Гебрев: почему оружейного барона из Болгарии назначили жертвой ГРУ
09:57
Балканы
Почему смену Высокого представителя ООН по Боснии и Герцеговине нельзя считать легитимной
09:55
ФАН-ТВ
Свадебное платье из живых цветов стало самым дорогим в России
09:54
Технологии
Роскосмос отчитался о рекордном количестве безаварийных ракетных пусков
09:51
Экономика
Общий объем задолженности граждан РФ по ипотеке вырос до 10 трлн рублей
09:50
Шоу-бизнес
Пользователи Сети нашли схожесть в песнях победителей Евровидения и Аллы Пугачевой
09:49
Армия
Норвежцы испугались войны с Россией из-за сговора США с Осло
09:47
Политика
Норкин двумя фразами осадил Кортнева и Деревянко за «переобувание» в политике
09:47
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Россия открыла безвизовый въезд для иностранных болельщиков на Евро-2020

  /   Обновлено: 29 мая 2021 09:58
Спорт
Россия открыла безвизовый въезд для иностранных болельщиков на Евро-2020
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 29 мая. Иностранным зрителям чемпионата Европы по футболу не потребуется виза для въезда на территорию России. Чтобы попасть в страну, нужен только Паспорт болельщика — FAN ID.

Упрощенный порядок въезда начал действовать с 29 мая. Как отметили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, безвизовый режим продлится до последнего матча Евро-2020 и закончится 2 июля в 23.59 по московскому времени.

Болельщики могут предъявить и электронный FAN ID для въезда на территорию страны. Но по приезде иностранным гостям нужно обратиться в центр выдачи FAN ID, где они получат этот документ в виде пластиковой карты. Паспорт болельщика потребуется для входа на стадион — его необходимо предъявить вместе с билетом на матч.

Полученные ранее FAN ID, например на Кубке конфедераций FIFA 2017, являются недействительными. Чтобы попасть на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге, зрителям требуется новый Паспорт болельщика. Документ можно легко получить, оформив заявку на официальном сайте. Кроме того, зарегистрироваться можно в специальных пунктах выдачи FAN ID, которые уже работают в Москве и Санкт-Петербурге.

Россия одна из немногих стран, которая упростила въезд иностранным зрителям на Евро-2020. УЕФА напомнил болельщикам, что правила пересечения границ в разных государствах могут меняться в связи с пандемией коронавируса, поэтому при поездке на матчи есть риск столкнуться с проблемами.

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футбол визы чемпионат евро
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