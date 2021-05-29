Россия открыла безвизовый въезд для иностранных болельщиков на Евро-2020

Санкт-Петербург, 29 мая. Иностранным зрителям чемпионата Европы по футболу не потребуется виза для въезда на территорию России. Чтобы попасть в страну, нужен только Паспорт болельщика — FAN ID.

Упрощенный порядок въезда начал действовать с 29 мая. Как отметили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, безвизовый режим продлится до последнего матча Евро-2020 и закончится 2 июля в 23.59 по московскому времени.

Болельщики могут предъявить и электронный FAN ID для въезда на территорию страны. Но по приезде иностранным гостям нужно обратиться в центр выдачи FAN ID, где они получат этот документ в виде пластиковой карты. Паспорт болельщика потребуется для входа на стадион — его необходимо предъявить вместе с билетом на матч.

Полученные ранее FAN ID, например на Кубке конфедераций FIFA 2017, являются недействительными. Чтобы попасть на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге, зрителям требуется новый Паспорт болельщика. Документ можно легко получить, оформив заявку на официальном сайте. Кроме того, зарегистрироваться можно в специальных пунктах выдачи FAN ID, которые уже работают в Москве и Санкт-Петербурге.

Россия одна из немногих стран, которая упростила въезд иностранным зрителям на Евро-2020. УЕФА напомнил болельщикам, что правила пересечения границ в разных государствах могут меняться в связи с пандемией коронавируса, поэтому при поездке на матчи есть риск столкнуться с проблемами.