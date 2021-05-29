Шойгу рассказал о вкладе военных автомобилистов в обороноспособность России

Москва, 29 мая. Глава Министерства обороны России поздравил военнослужащих с Днем военного автомобилиста, который отмечается в РФ 29 мая.

По словам министра, воины-автомобилисты внесли существенный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, а заслуги в послевоенное время лишь подчеркнули их мужество, стойкость и верность стране.

«Сегодня, как и прежде, личный состав автомобильных войск совершенствует боевую выучку, успешно решает задачи по укреплению обороноспособности государства», — говорится в сообщении Минобороны.

При этом Шойгу указал, что высокой оценки заслуживают и конструкторские коллективы, которые создают новые образцы техники для российской армии.

Днем ранее, 28 мая, в России отмечали День пограничника. С профессиональным праздником военнослужащих поздравлял президент РФ Владимир Путин.