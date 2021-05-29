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10:21
Экономика
Глава АКРА Сухов оценил перспективы рубля в 2021 году
10:17
Общество
Чат-бот по семейной психологии станет доступен для пользователей из России
10:16
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе рассказал Урганту о бессонных ночах из-за ребенка
10:13
Экономика
Финансовый блок правительства отчитался о доходах служащих
10:11
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой выступит на музыкальном фестивале в Сочи
10:10
Происшествия
Лодка с гнилыми трупами и черепами обнаружена у берегов Тринидада и Тобаго
10:08
Общество
Молодой волонтер под Калининградом спас детей из горящей квартиры
10:05
Политика
США потратят на поддержку Украины 255 млн долларов
10:04
Технологии
Планшеты Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite от Samsung представили в России
10:03
Политика
Чешский МИД готов оказать содействие сотрудникам школы при посольстве России
10:02
Происшествия
Два человека погибли в горящем внедорожнике после столкновения с фурой под Саратовом
10:00
Антитеррор
Емельян Гебрев: почему оружейного барона из Болгарии назначили жертвой ГРУ
09:57
Балканы
Почему смену Высокого представителя ООН по Боснии и Герцеговине нельзя считать легитимной
09:55
ФАН-ТВ
Свадебное платье из живых цветов стало самым дорогим в России
09:54
Технологии
Роскосмос отчитался о рекордном количестве безаварийных ракетных пусков
09:51
Экономика
Общий объем задолженности граждан РФ по ипотеке вырос до 10 трлн рублей
09:50
Шоу-бизнес
Пользователи Сети нашли схожесть в песнях победителей Евровидения и Аллы Пугачевой
09:49
Армия
Норвежцы испугались войны с Россией из-за сговора США с Осло
09:47
Политика
Норкин двумя фразами осадил Кортнева и Деревянко за «переобувание» в политике
09:47
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Фанаты нашли несостыковки в трейлере блокбастера «Вечные» Хлои Чжао

  /   Обновлено: 29 мая 2021 10:04
Общество
Фанаты нашли несостыковки в трейлере блокбастера «Вечные» Хлои Чжао
Prt Scr youtube.com  /  MARVEL Россия

Москва, 29 мая. Поклонники блокбастеров студии Marvel раскритиковали предстоящий фильм «Вечные» после того, как на YouTube вышел первый трейлер к нему.

Режиссер Хлоя Чжао рассказывает историю о представителях бессмертной инопланетной расы, которые обладают сверхсилами. Тысячи лет они живут на Земле и защищают людей от разных угроз.

«Мы наблюдали за людьми и помогли им развиваться. На протяжении многих лет мы ни разу не вмешивались в их жизнь… до сих пор», — говорится в ролике.

Фанаты нашли ряд несостыковок в этой истории. Им показалось странным, что супергерои не пошевелили и пальцем, когда Танос уничтожал Вселенную.

«Танос стер половину Вселенной. Вечные: «Не время вмешиваться!»;

«Люди убивают друг друга миллионами во время многолетних войн. Вечные: «Улыбаемся и машем, парни!»;

«Вот смотрю, и вообще как будто никаким Марвелом не пахнет», — написали пользователи.

Главные роли сыграли Анджелина Джоли (Тена) и Ричард Мэдден (Икарис), им предстоит объединить всех представителей своей расы, чтобы сразиться с Девиантами. Картина выйдет в российский прокат в ноябре 2021 года.

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marvel вечные Хлоя Чжао
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Все новости / Общество / Фанаты нашли несостыковки в трейлере блокбастера «Вечные» Хлои Чжао
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