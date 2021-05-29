Фанаты нашли несостыковки в трейлере блокбастера «Вечные» Хлои Чжао

Москва, 29 мая. Поклонники блокбастеров студии Marvel раскритиковали предстоящий фильм «Вечные» после того, как на YouTube вышел первый трейлер к нему.
Режиссер Хлоя Чжао рассказывает историю о представителях бессмертной инопланетной расы, которые обладают сверхсилами. Тысячи лет они живут на Земле и защищают людей от разных угроз.
«Мы наблюдали за людьми и помогли им развиваться. На протяжении многих лет мы ни разу не вмешивались в их жизнь… до сих пор», — говорится в ролике.
Фанаты нашли ряд несостыковок в этой истории. Им показалось странным, что супергерои не пошевелили и пальцем, когда Танос уничтожал Вселенную.
«Танос стер половину Вселенной. Вечные: «Не время вмешиваться!»;
«Люди убивают друг друга миллионами во время многолетних войн. Вечные: «Улыбаемся и машем, парни!»;
«Вот смотрю, и вообще как будто никаким Марвелом не пахнет», — написали пользователи.
Главные роли сыграли Анджелина Джоли (Тена) и Ричард Мэдден (Икарис), им предстоит объединить всех представителей своей расы, чтобы сразиться с Девиантами. Картина выйдет в российский прокат в ноябре 2021 года.