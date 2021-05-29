Фанаты нашли несостыковки в трейлере блокбастера «Вечные» Хлои Чжао

Москва, 29 мая. Поклонники блокбастеров студии Marvel раскритиковали предстоящий фильм «Вечные» после того, как на YouTube вышел первый трейлер к нему.

Режиссер Хлоя Чжао рассказывает историю о представителях бессмертной инопланетной расы, которые обладают сверхсилами. Тысячи лет они живут на Земле и защищают людей от разных угроз.

«Мы наблюдали за людьми и помогли им развиваться. На протяжении многих лет мы ни разу не вмешивались в их жизнь… до сих пор», — говорится в ролике.

Фанаты нашли ряд несостыковок в этой истории. Им показалось странным, что супергерои не пошевелили и пальцем, когда Танос уничтожал Вселенную.

«Танос стер половину Вселенной. Вечные: «Не время вмешиваться!»; «Люди убивают друг друга миллионами во время многолетних войн. Вечные: «Улыбаемся и машем, парни!»; «Вот смотрю, и вообще как будто никаким Марвелом не пахнет», — написали пользователи.

Главные роли сыграли Анджелина Джоли (Тена) и Ричард Мэдден (Икарис), им предстоит объединить всех представителей своей расы, чтобы сразиться с Девиантами. Картина выйдет в российский прокат в ноябре 2021 года.