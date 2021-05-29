В Пентагоне нашли неожиданный способ удешевить истребитель F-35

Вашингтон, 29 мая. Использование истребителей пятого поколения F-35 Lightning II может обойтись дешевле при увеличении их количества, уверены в Пентагоне.

Удешевление эксплуатации самолетов F-35 может быть достигнуто при помощи увеличения количества боевых машин. Существует серьезная связь между размером воздушного флота и снижением стоимости его содержания, уверен кандидат президента США Джо Байдена на пост министра ВВС Соединенных Штатов Фрэнк Кендалл.

Министерству обороны США стоит обратить внимание на возможности снизить затраты, поддерживая при этом «разумные темпы» закупок новых самолетов по программе F-35.

Американские СМИ ранее сообщили, что первые версии F-35 вскоре могут быть сняты с вооружения ВВС США. Причиной списания могут являться «неоправданные затраты» на их содержание.