Президент Литвы поддержал давление Запада на Россию

Вильнюс, 29 мая. Западу необходимо сохранять давление на Россию, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в беседе с журналистами международных СМИ.

Кроме того, литовский лидер выступил за введение ограничительных мер в отношении Белоруссии из-за инцидента с посадкой самолета компании Ryanair в Минске. Глава государства считает, что Россия «поддерживает белорусский режим, как финансово, так и энергетически».

Самолет ирландской авиакомпании, который летел из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в аэропорту Минска из-за сообщения о «минировании». Позже информация не была подтверждена. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного заявления.